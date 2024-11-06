Українці отримають нову грошову допомогу напередодні зими: кому і скільки нададуть

В Україні стартувала нова програма фінансової підтримки від ООН для постраждалих від війни та тих, хто опинився в скрутному становищі.

https://glavred.net/economics/ukraincy-poluchat-novuyu-denezhnuyu-pomoshch-nakanune-zimy-komu-i-skolko-vyplatyat-10611929.html Посилання скопійоване

В Україні стартувала нова хвиля програми грошової допомоги / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

В Україні стартувала нова хвиля програми грошової допомоги від ООН

До програми можуть долучитися особи без пенсійного забезпечення, а також дорослі й діти з інвалідністю

Розмір виплат визначається як різниця між 3 250 грн і сумою отриманої соціальної допомоги

В Україні стартувала нова хвиля фінансової допомоги від ООН. Завдяки програмі ширше коло українців, які постраждали від війни або опинилися в скрутному становищі, зможуть скористатися фінансовою підтримкою. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Хто зможе отримати кошти

До оновленої програми тепер зможе долучитися ще більше громадян. Отримати фінансову допомогу можуть ті, хто не має права на пенсійне забезпечення, а також люди з інвалідністю — як дорослі, так і діти.

відео дня

Для отримання допомоги особи з інвалідністю повинні:

Проживати в районах, де тривають або можливі активні бойові дії

Отримувати щомісячну соціальну допомогу, яка не перевищує 3 250 гривень.

Не отримувати додаткових виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Не бути отримувачами іншої міжнародної грошової допомоги.

Як розраховується сума допомоги

Розмір фінансової підтримки залежить від рівня отриманої соціальної допомоги: вона визначається як різниця між 3 250 гривень та сумою соціальної допомоги від держави, яку отримує людина. Наприклад, якщо людина отримує 2 700 гривень допомоги, їй буде додатково виплачено 550 гривень.

Як здійснюватиметься виплата

Ця програма розрахована на 6 місяців. Виплати можна отримати через банківські рахунки або скористатися послугами адресної доставки від "Укрпошти". За словами Мінсоцполітики, виплати на банківські рахунки вже надходять, а перекази через "Укрпошту" стартують за кілька тижнів.

Звертатися до ВПП ООН чи Міністерства соціальної політики не потрібно, оскільки списки отримувачів формує ДП "ІОЦ Мінсоцполітики" на основі державних реєстрів, і саме ВПП спрямовує ці виплати визначеним особам.

Що за відомство Мінсоцполітики? Міністерство соціальної політики України (рос. Міністерство соціальної політики України) - державний орган виконавчої влади України, що працює у сфері соціальної політики, загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, що повернулися до України, забезпеченнярівних прав і можливостей для дітей, які повернулися, та у сфері соціального захисту.

Допомога українцям - останні новини

Нагадаємо, у листопаді українці зможуть зареєструватися для отримання грошової допомоги від УВКБ ООН. Претенденти мають відповідати критеріям вразливості (неповні сім'ї, особи з інвалідністю, низький дохід), а також не отримувати інших міжнародних виплат. Сума допомоги становить 10,8 тис. грн на одну особу (по 3,6 тис. грн щомісяця протягом трьох місяців).

Також Пенсійний фонд України оновив розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Субсидії за жовтень виплатять у листопаді. Заяви на субсидії можна подавати через сервісні центри, поштою, на вебпорталі ПФУ або через мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

Як повідомляв Главред, уряд України запускає масштабну програму зимової підтримки, основою якої стануть субсидії. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, 2,8 млн сімей отримають житлові субсидії та пільги, на що в бюджеті 2025 року передбачено 42 млрд грн.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред