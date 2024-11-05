Зимова підтримка для українців: хто отримає фінансову допомогу від уряду

За словами прем'єр-міністра, близько 2,8 млн українських родин отримають житлові субсидії та пільги під час зимового періоду.

https://glavred.net/economics/zimnyaya-podderzhka-dlya-ukraincev-kto-poluchit-finansovuyu-pomoshch-ot-pravitelstva-10611482.html Посилання скопійоване

Українцям надаватимуть фінансову допомогу / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне із заяви:

Українцям нарахують субсидії

Комунальні пільги для військовослужбовців отримати буде легше

Півмільйона господарств отримають кошти на купівлю твердого палива

Напередодні холодів уряд країни розгортає масштабну програму зимової підтримки для українців. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, основна підтримка українців взимку - це субсидії.

відео дня

"2,8 млн українських родин отримають житлові субсидії та пільги. Пенсійний фонд вже перерахував їхній розмір на цей опалювальний сезон. У бюджеті на 2025 рік ми передбачили 42 млрд грн на ці потреби.", - передає Главред з посиланням на представника уряду.

Також крім субсидій, уряд спростив механізм призначення житлово-комунальних пільг для військовослужбовців.

Ще близько 500 тисяч домогосподарств цієї зими отримають виплати на купівлю твердого палива, зокрема дров та вугілля. Ці кошти в розмірі до 21 тисячі грн на родину вже виплачуються в прифронтових регіонах.

Крім того, для переселенців з середини січня наступного року уряд запускає програму субсидій на орендоване житло. Ця опція буде доступною для родин, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів.

Хто такий Денис Шмигаль? Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

Фінансова допомога для українців - новини за темою

Нагадаємо, 25 жовтня президент України анонсував нову програму підтримки, відповідно до якої кожен громадянин зможе отримати по 1000 гривень. У своєму виступі він підкреслив, що ці кошти будуть нараховані вже з 1 грудня.

Кожен громадянин отримає по 1000 гривень на карту "Національного кешбеку". Кошти можна буде використовувати протягом грудня, січня та лютого на оплату комунальних послуг, медикаментів, транспорту, мобільного зв'язку, книг та інших послуг.

Юлія Свириденко уточнила, що українці зможуть використати кошти, нараховані в рамках програми зимової "єПідтримки", для придбання ліків та медичних виробів. Однак ці товари повинні були виключно українського виробництва.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред