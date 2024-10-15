Українці взимку можуть отримати фінансову допомогу: як її оформити

Щоб отримати допомогу на оплату комунальних послуг взимку, українцям необхідно подати відповідні документи.

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Українці ще можуть оформити субсидію / Колаж Главред, фото: УНІАН

В умовах війни чимало українців відчувають потребу у фінансовій допомозі від держави, субсидія — одна з форм підтримки. Заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в етері телеканалу Рада повідомила, українці, які не встигли подати документи на отримання субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років, ще можуть це зробити до 30 листопада.

За її словами, документи можна приносити й зараз, і до 30 листопада. Субсидію призначать однаково з 1 жовтня.

Водночас подати заяву можна і після встановлених термінів. Однак, якщо надати документи після 1 грудня, то субсидія вже буде призначена не з 1 жовтня, а з місяця звернення.

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Марчак нагадала, що для оформлення субсидії немає потреби відвідувати Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи відділення Пенсійного фонду. Заявку можна подати в онлайн-режимі. Крім того, з весни минулого року запроваджено спрощений порядок подачі документів.

"Можна навіть не подавати декларацію для призначення субсидії. Можна подати лише один короткий документ, в якому ви вказуєте лише членів своєї сім'ї та фактично просите ПФУ всю іншу інформацію зібрати з наявних у держави джерел і самостійно розрахувати та призначити субсидію", – підкреслила Марчак.

Що таке субсидія? Субсидія - виплати, що надаються за рахунок державного або місцевого бюджету, а також виплати зі спеціальних фондів для юридичних і фізичних осіб, місцевих органів влади, інших держав

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Нагадаємо, Федерація профспілок України повідомляла, що уряд працює над розробкою базової соцдопомоги, що передбачена для найуразливіших категорій населення. Серед категорій громадян, які отримуватимуть допомогу є, зокрема, самотні матері, багатодітні та малозабезпечені сім'ї, пенсіонери, особи зі статусом ВПО. Суму виплат для них будуть розраховувати через різницю між сукупним доходом сім'ї та підтримкою потребуючих.

Раніше повідомлялося, що Пенсійний фонд України планує провести перерахунок житлових субсидій на майбутній опалювальний сезон. Деяким групам населення, аби її отримати, доведеться самостійно звертатися для призначення допомоги.

Також у Пенсійному фонді інформували, що українські пенсіонери у новому місяці можуть отримати зменшені виплати через штрафні санкції. Це стосується тієї категорії громадян, які вчасно не повідомлять про певні зміни, зокрема працевлаштування чи звільнення.

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