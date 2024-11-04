Українцям перерахували житлові субсидії: як дізнатися розмір допомоги

Виплата житлової субсидії за жовтень буде проведена в листопаді.

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Фонд перерахував житлові субсидії / Колаж Главред, фото: УНІАН

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Де отримати інформацію щодо нарахованої субсидії

Як подати документи на отримання допомоги

Пенсійний фонд України оновив розміри житлових субсидій для опалювального сезону 2024-2025 років. Про це зазначено на сторінці пресслужби ПФУ.

У повідомленні Фонду йдеться, що розмір житлової субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення з початку опалювального сезону – з 16 жовтня, тобто за 16 днів.

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Також зазначили, що виплата житлової субсидії за жовтень буде проведена в листопаді.

Крім цього, ті, хто має право на отримання субсидії, можуть особисто подати документи до Пенсійного фонду через сервісні центри установи, поштою на адресу територіального органу Фонду, онлайн - через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії (зокрема, про розмір і період) можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі "Моя субсидія".

Що відомо про Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

Фінансова допомога українцям - новини за темою

Як раніше писав Главред, деякі категорії українців у листопаді зможуть зареєструватись для отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН. Як відомо, працюватимуть мобільні групи благодійників у місті Олександрія Кіровоградської області.

Також українські пенсіонери мають можливість отримати спеціальні надбавки до своєї пенсії у листопаді 2024 року. Деякі з цих доплат призначаються автоматично, тоді як для інших потрібно подати відповідну заяву.

В Україні стартує нова програма виплат, у рамках якої українці отримають по 1000 гривень. Кошти будуть зараховані на карту "Національного кешбеку", яку можна оформити через застосунок "Дія".

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