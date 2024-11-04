Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Українцям перерахували житлові субсидії: як дізнатися розмір допомоги

Маріна Фурман
4 листопада 2024, 15:41
421
Виплата житлової субсидії за жовтень буде проведена в листопаді.
Українцям перерахували житлові субсидії: як дізнатися розмір допомоги
Фонд перерахував житлові субсидії / Колаж Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Де отримати інформацію щодо нарахованої субсидії
  • Як подати документи на отримання допомоги

Пенсійний фонд України оновив розміри житлових субсидій для опалювального сезону 2024-2025 років. Про це зазначено на сторінці пресслужби ПФУ.

У повідомленні Фонду йдеться, що розмір житлової субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення з початку опалювального сезону – з 16 жовтня, тобто за 16 днів.

відео дня

Також зазначили, що виплата житлової субсидії за жовтень буде проведена в листопаді.

Крім цього, ті, хто має право на отримання субсидії, можуть особисто подати документи до Пенсійного фонду через сервісні центри установи, поштою на адресу територіального органу Фонду, онлайн - через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії (зокрема, про розмір і період) можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі "Моя субсидія".

Що відомо про Пенсійний фонд

Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

Фінансова допомога українцям - новини за темою

Як раніше писав Главред, деякі категорії українців у листопаді зможуть зареєструватись для отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН. Як відомо, працюватимуть мобільні групи благодійників у місті Олександрія Кіровоградської області.

Також українські пенсіонери мають можливість отримати спеціальні надбавки до своєї пенсії у листопаді 2024 року. Деякі з цих доплат призначаються автоматично, тоді як для інших потрібно подати відповідну заяву.

В Україні стартує нова програма виплат, у рамках якої українці отримають по 1000 гривень. Кошти будуть зараховані на карту "Національного кешбеку", яку можна оформити через застосунок "Дія".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

субсидії субсидія Пенсійний фонд України Україна грошова допомога гроші
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зупинка війни за китайським планом миру: у Зеленського зробили важливу заяву

Зупинка війни за китайським планом миру: у Зеленського зробили важливу заяву

17:34Україна
Україна розробляє нові рішення для боротьби із КАБами: деталі від Зеленського

Україна розробляє нові рішення для боротьби із КАБами: деталі від Зеленського

16:45Україна
Ворог перекидає живу силу: де окупанти готують наступ - Сили оборони

Ворог перекидає живу силу: де окупанти готують наступ - Сили оборони

16:36Україна
Реклама

Популярне

Більше
В Україну увірвалася майже 6-бальна буря: як довго "труситиме" країну

В Україну увірвалася майже 6-бальна буря: як довго "труситиме" країну

Всю Україну засипатиме снігом: синоптики назвали дату різкого потепління

Всю Україну засипатиме снігом: синоптики назвали дату різкого потепління

Результат на мільйон: для чого француженки кидають пральний порошок в унітаз

Результат на мільйон: для чого француженки кидають пральний порошок в унітаз

Чим відрізняються 2 трактори: лише одиниці знайдуть відповідь за 11 секунд

Чим відрізняються 2 трактори: лише одиниці знайдуть відповідь за 11 секунд

Завершення війни з виходом ЗСУ на кордони 91-го року: несподіваний сценарій

Завершення війни з виходом ЗСУ на кордони 91-го року: несподіваний сценарій

Останні новини

17:57

Захід приєднався: за виведенням з ладу російських НПЗ стоять не лише ЗСУ - ЗМІ

17:55

Російський Су-57 вперше прибув до Китаю: що задумав Кремль - Defense Express

17:50

Дружина Железняка інвестувала в новобудови Києва ще понад півтора мільйона гривень

17:34

Перемоги Путіну не бачити: в ОП озвучили прогноз на тлі виборів у США

17:34

Зупинка війни за китайським планом миру: у Зеленського зробили важливу заяву

Росія прагнутиме захопити Велику Новосілку, щоб піти в наступ на Дніпропетровщину - КоваленкоРосія прагнутиме захопити Велику Новосілку, щоб піти в наступ на Дніпропетровщину - Коваленко
17:20

ТОП-3 найтерплячіших знаків зодіаку: хто точно вміє дочекатися свого щастя

17:07

Як почистити гранат лише за 6 рухів: неймовірні лайфхаки з Мережі

17:03

Потрібні не слова, а дії: чи може Захід вплинути на Китай, Іран і КНДР - ШамшурВідео

16:53

Цифри розкажуть усе: як дата народження впливає на долю людини

Реклама
16:45

Україна розробляє нові рішення для боротьби із КАБами: деталі від Зеленського

16:39

Будуть свіжі дуже довго: експерт назвав найкращий спосіб, як зберігати банани

16:36

Ворог перекидає живу силу: де окупанти готують наступ - Сили оборони

16:34

Статус маріонетки і "беззуба армія": деталі угоди, яку пропонувала РФ

16:34

Після розповіді про розлучення: зірка "Кріпосної" вдруге вагітна

16:32

Витратна хімчистка не знадобиться: як почистити диван в домашніх умовах

16:21

Шеф-редактор каналу Порошенка з підробленим діагнозом намагався втекти до Польщі - ЗМІ

16:19

Підбадьорить Путіна і розпалить війну: в ЄС бояться перемоги Трампа - Politico

15:54

"Важливо, щоб енергосистему не атакували": Єрмак про переговори України з РФ

15:44

"PR-кампанія задля перемоги": серію мініінтерв’ю про роботу воєнкорів "Єдиних новин" відзначили нагородою MMR новини компанії

15:41

Українцям перерахували житлові субсидії: як дізнатися розмір допомоги

Реклама
15:41

Чим відрізняється кухонна сіль від кам'яної: яка найкорисніша сіль для стравВідео

15:34

Вдома буде пахнути, як в люксових готелях: як створити розкішну атмосферу

15:26

Справжнє блаженство: де найкраще гладити кота, а до чого краще не торкатися

15:19

"Логістично вигідне місто": де ворог сконцентрував основні зусилля - офіцер

15:12

"Поки ми спали": Лайма Вайкуле потрапила під соснопад

14:38

Різдвяник забуяє рясним цвітом: експерти пояснили, як підібрати догляд

14:35

Хто на картинці лівша: потрібно розгадати загадку за 7 секунд

14:34

Як українською сказати "лонгрід": не усі знають правильну відповідьВідео

14:26

"ЗСУ будуть знищувати військових КНДР": Сирський зробив важливу заяву

14:18

У ДТП загинув депутат Київради Сергій Мамоян: авто злетіло у кювет і загорілось

14:17

Ціла область під загрозою: стала відома ціль наступу РФ в 2025 році

14:15

ЗСУ стають заручниками можливих підкилимних політичних домовленостейПогляд

13:59

РФ кидає на штурм все, що є: у ЗСУ розповіли про агресивні атаки росіян

13:55

Відкриє шлях до Дніпропетровщини: військовий експерт назвав ключову ціль РФ

13:46

РФ спробує захопити 4 великих міста: Коваленко назвав цілі росіян до кінця 2024 року

13:15

"Є зрушення": Зеленський провів важливу нараду щодо ситуації на фронті

13:14

"Мені життя псує": путініст Сергій Лазарєв налетів на Лєру Кудрявцеву

13:03

"Не звучить як 500 тисяч": нардеп сказала, чи мобілізують півмільйона українців

12:52

Дніпропетровщина під прицілом ворога: експерт поділився тривожним прогнозом

12:50

Коли в Україні потепліє: синоптикиня назвала точну дату

Реклама
12:49

"Люди помруть у своїх будинках": на Україну чекають відключення світла до 20 годин - Politico

12:44

ЗСУ вдарили по порту, пошкоджено корабель РФ: нові деталі вибухів у Бердянську

12:44

Пішла легенда: помер продюсер і аранжувальник Френка Сінатри та Майкла Джексона

12:19

Чорна п’ятниця 2024 на MAUDAU: знижки, які не можна пропустити новини компанії

12:11

Підуть в наступ з трьох напрямків: стала відома головна ціль РФ на Півдні

12:11

Жовті, червоні та навіть зелені: що означає колір номерів в Україні

12:08

"Ніякого кохання не було": названо ім'я переможниці шоу "Холостяк-13"

11:58

"Не 18-річні хлопчики": у ЗСУ озвучили найкращий вік для мобілізації

11:57

РФ хоче більш масовано атакувати Україну: експерт назвав новий задум Путіна

11:25

Гороскоп на завтра 5 листопада: Ракам - довгоочікуваний дзвінок, Рибам - прилив енергії

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиУкраїнська мова з АвраменкомТести по картинціУсе про шоу-бізнесОптичні ілюзії
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти