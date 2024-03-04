РФ застосувала тактику 'випаленої землі': в ЗСУ назвали способи протидії КАБам

В ЗСУ зазначили, що для протидії російським КАБам необхідно розвивати системи ППО та засоби радіоелектронної боротьби.

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В ЗСУ назвали головні варіанти протидії російським КАБам / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

На сході України російські війська використовують тактику "випаленої землі", що передбачає знищення позицій та будівель за допомогою керованих авіаційних бомб. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш у коментарі для LIGA.net.

За його словами, окупанти використовують вертольоти Ка-52 та Мі-8, які наносять удари некерованими авіаційними ракетами. Крім того він вказує на те, що росіяни продовжують завдавади удари по позиціях Сил оборони керованими авіаційними бомбами (КАБ) з літаків Су-35 та Су-34.

"На жаль, КАБів у них дуже багато. Вони їх модернізують, виробляють щось своє. І зараз у них змінилася тактика випаленої землі, коли вони просто щодня використовують від двох до шести КАБів, які може нести один бомбардувальник. І вони не шкодують їх навіть на позицію мінометного чи танкового розрахунку. Тобто те, що їм конкретно заважає, вони можуть туди скинути КАБ", – сказав Євлаш. відео дня

Він зауважив, що є проблеми з точністю бомб, однак в разі потрапляння боєприпасів вагою 500, 1000 та 1500 кг на позиції Сил оборони або у будівлі, то вони знищують їх повністю.

Євлаш підкреслив, що головне завдання Сил оборони наразі полягає в розвитку протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби.

"Щоб збивати курс координати цих керованих авіабомб і шукати протидію саме авіації, тому що зараз вони роблять ставку насамперед на це, тому що авіація працює на користь піхоти, на користь їхніх наступальних підрозділів. Без авіації їм буде дуже складно", – резюмував він.

Що відомо про літак Су-34 / Інфографіка Главред

Хто такий Ілля Євлаш Євлаш Ілля - начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця", капітан. Тимчасово виконував обов’язки начальника служби звʼязків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом з міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за фахом "Журналістика".

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за минулу добу добу, 3 березня, в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог здійснив 3 ракетних та 25 авіаударів, а також провів 53 бойові зіткнення. Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Військовослужбовець ЗСУ Іван Тимочко поділився інформацією про ситуацію під Авдіївкою. За його словами, важливо утримувати Авдіївський напрямок на тому ж рівні, що й Бахмутський напрямок, де зараз тривають важкі бої.

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції одразу на кількох напрямках. Основне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російським окупантам у живій силі та техніці.

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