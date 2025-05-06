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Українці можуть перейти на більший вид пенсії: скільки можна отримати та як

Даяна Швець
6 травня 2025, 19:10
653
Щоб нова пенсія дійсно була вигіднішою, потрібно порівняти її розмір із поточними виплатами.
Українці можуть перейти на більший вид пенсії: скільки можна отримати та як
Пенсійний фонд роз’яснив, яким чином можна отримати вигідніші виплати / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Про що мова:

  • Пенсіонери мають право перейти на пенсію у зв'язку з втратою годувальника
  • Розмір пенсії по втраті годувальника становить 50% від пенсії померлого

В Україні діє норма, яка дозволяє пенсіонерам перейти на інший тип пенсії. Як пояснює Пенсійний фонд України, це можна зробити у зв’язку з втратою годувальника — і в деяких випадках отримувати більшу суму.

Йдеться про можливість оформлення пенсії померлого чоловіка чи дружини, якщо це фінансово вигідніше. Таку можливість передбачає закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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У Пенсійному фонді України пояснюють: скористатися правом на зміну виду пенсійних виплат можуть лише ті, хто перебував у зареєстрованому шлюбі та проживав разом із померлим на момент його смерті.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Після переходу на пенсію по втраті годувальника, розмір щомісячної виплати становить половину пенсії, яку отримував (або мав би отримувати) померлий.

Важливо враховувати: щоб нова пенсія дійсно була вигіднішою, потрібно порівняти її розмір із поточними виплатами. Оформити перехід можна через звернення до Пенсійного фонду — як особисто, так і онлайн через вебпортал.

Пенсії в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Мінсоцполітики назвали нову максимальну пенсію. Обмежуватиметься частина виплат, яка перевищує 23 610 гривень, за допомогою спеціальних коефіцієнтів.

Водночас певні категорії українців літнього віку можуть розраховувати на надбавки пенсії. Експерти пояснили, кому підвищать пенсію в червні 2025.

А от інші українці можуть втратити право на виплати. Пояснюємо, у якій ситуації виплата пенсій в Україні може бути тимчасово зупинена.

Більше економічних новин:

Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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