Одна помилка коштує цілої пенсії: українці можуть втратити право на виплати

Часом виникають ситуації, коли виплата пенсій в Україні може бути тимчасово зупинена.

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Як уникнути призупинення пенсії/ Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Пенсійні виплати в Україні можуть бути тимчасово призупинені за певних обставин, особливо для ВПО та громадян за кордоном

Для відновлення виплат необхідно подати заяву до ПФУ із зазначенням банківського рахунку та пройти фізичну ідентифікацію

Існують певні обставини в Україні, за яких пенсійні виплати можуть бути тимчасово призупинені. Це особливо актуально для внутрішньо переміщених осіб та громадян, які перебувають за межами країни. Про це повідомляє Главред з посиланням на управління ПФУ в Запорізькій області.

Основними причинами призупинення є:

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Не проходження фізичної ідентифікації у встановлені строки.

Відсутність руху коштів на пенсійному рахунку протягом шести місяців.

Для відновлення пенсійних виплат необхідно:

Подати заяву до Пенсійного фонду України із зазначенням банківського рахунку. Пройти фізичну ідентифікацію.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Заяву можна подати особисто або онлайн через вебпортал Пенсійного фонду України за допомогою електронного підпису "Дія.Підпис".

Фізична ідентифікація може бути здійснена через відеоконференцію або шляхом надання документа, що підтверджує факт живого існування особи, оформленого через українське дипломатичне представництво.

Якщо фізичну ідентифікацію пройдено протягом року після припинення виплат, пенсію буде відновлено з дати її припинення.

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Як повідомляв Главред, деякі категорії громадян пенсійного віку можуть розраховувати на надбавки пенсії. Експерти пояснили, кому підвищать пенсію в червні 2025.

Водночас у Мінсоцполітики назвали нову максимальну пенсію. Частина виплат, яка перевищує 23 610 гривень, тепер обмежується за допомогою спеціальних коефіцієнтів.

Окрім цього, іде активна підготовка до впровадження накопичувальної пенсійної системи. Однак нюансом є те, що поки що пенсії нараховують лише за віком і наявністю страхового стажу.

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Що відомо про Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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