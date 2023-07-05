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Українці натовпами судяться за підвищення пенсій: у чому суть

Дмитро Відоменко
5 липня 2023, 10:22 оновлено 5 липня, 10:24
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Пенсіонери по всій Україні масово судяться з Пенсійним фондом. Наприклад, у Полтавській області військові пенсіонери вже подали 7 тисяч позовів.
Пенсіонер, суд
В Полтавській області військові пенсіонери вже подали 7 тисяч позовів/ колаж Главред, фото УНІАН

Пенсіонери по всій Україні в масовому порядку подають судові позови на Пенсійний фонд. Про це повідомляє видання Telegraf.

Є інформація, що в Полтавській області військові пенсіонери вже подали 7 тисяч позовів. Чотири тисячі позовів вже розглянуті на їх користь.

Як каже начальник Головного управління ПФУ в Полтавській області Володимир Тараторін, близько половини всіх звернень були подані військовими пенсіонерами, які через суд намагаються збільшити розміри своїх пенсій.

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"Вони і так отримують пенсії вдвічі більше середніх, і масово судяться, щоб їх ще збільшить", – скачав чиновник. За його словами, після таких рішень його відомству додатково треба буде 1,766 млрд грн.

На даний момент в Україні середня пенсія становить 4,6 тисячі грн. І, як кажуть чиновники, грошей на значне підвищення виплат ‒ немає. При цьому залишаються окремі групи пенсіонерів, серед яких прокурори (в середньому отримують 21,5 тисячі грн) і судді (отримують 96 тисячі грн).

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що українцям перерахують і збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.

В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсі - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

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