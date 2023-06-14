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Українців очікує перерахунок пенсій з 1 липня: кому пощастить

Дмитро Відоменко
14 червня 2023, 08:56 оновлено 14 червня, 08:57
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В Україні з 1 липня відбудеться черговий перерахунок пенсій. Цього разу підвищення виплат торкнеться тих, хто пішов на відпочинок за спеціальними законами.
Пенсіонер, монети
Розмір надбавки для кожного пенсіонера в цьому випадку буде індивідуальним / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні з 1 липня 2023 року заплановано черговий щорічний перерахунок пенсій. На цей раз підвищення виплат торкнеться тих, хто вийшов на заслужений відпочинок за спеціальними законами (журналістів, чиновників, вчених і так далі), повідомляє портал "Обозрєватєль".

Але потрібно особливо відзначити, що після реформи 2015 року деякі спеціальні закони вже втратили чинність ‒ наприклад, журналісти виходять на пенсію за загальними з усіма іншими українцями правилами. Однак ті, хто встиг вийти на пенсію за старою версією законів, якраз підпадають під підвищення разом з іншими пенсіонерами.

Розмір надбавки для кожного пенсіонера і в цьому випадку буде індивідуальним. Хто може отримати підвищення на 100 грн, а іншим – на 1000 грн.

Наприклад, якщо зараз розмір вашої пенсії без урахування надбавок становить 5076 грн, то після липневого підвищення її повинні збільшити на 1000 грн. Тобто розмір виплати становитиме 6076 грн. Ще раз відзначимо ‒ для отримання підвищення з 1 липня одержувач повинен був вийти на пенсію за спеціальним законом.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що українцям перерахують і збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.

В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

Частині українців доведеться чекати збільшених пенсій до червня. Працюючі пенсіонери в Україні отримають підвищені виплати тільки з 1 червня.

Дивіться відео "Зростання прожиткового мінімуму в Україні: на що це вплине і як змінить пенсії":

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