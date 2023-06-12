Українцям у липні збільшать пенсії: хто зможе отримати додаткову 1000 гривень

Йдеться про заплановану індексацію на 19,7% пенсійних виплат держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам та науковцям.
1 липня заплановано провести індексацію на 19,7% пенсій, призначених відповідно до Законів України, про це повідомив голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус у ТСН.
Нагадаємо, що у березні відбулася індексація, під час якої виплати збільшили на 19,7%, максимальна доплата становила 1500 гривень, а мінімальна – 100 гривень. Під час березневої індексації перераховані пенсійні виплати у 10,5 млн українських пенсіонерів.
У липні планують підвищити виплати тим пенсіонерам, які вийшли на пенсію за спеціальними законами. Розмір доплат буде індивідуальним, комусь можуть підвищити пенсії на 100 грн, комусь – на 1000 грн.
Пенсії в Україні
Нагадаємо, що українцям перерахують та збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.
В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.
В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.
Частині українців доведеться чекати збільшених пенсій до червня. Працюючі пенсіонери в Україні отримають підвищені виплати тільки з 1 червня.
Більше цікавих новин: