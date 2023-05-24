Українцям покладені доплати до пенсії до 570 грн: що робити і хто має право

Українські пенсіонери старше 70 років можуть розраховувати на щомісячні компенсаційні виплати в приблизно 300-570 грн, кажуть в ПФУ.

https://glavred.net/economics/ukraincam-polozheny-doplaty-k-pensii-do-570-grn-chto-delat-i-kto-imeet-pravo-10472602.html Посилання скопійоване

Що робити і хто має право з пенсіонерів на доплати / колаж Главред, фото УНІАН

Українські пенсіонери, які старше 70 років, можуть розраховувати на щомісячні компенсаційні виплати в розмірі приблизно 300-570 грн. Про це повідомили представники Пенсійного фонду (ПФУ).

Однак такі виплати покладені пенсіонерам тільки за умови, що одержувані ними пенсії менше показника 10 340 грн. За словами чиновників, доплати за віком нараховуються щомісяця. При цьому розрахунки проводяться ще до початку нарахування основної частини пенсії і тому навіть нові пенсіонери зможуть отримати обидві виплати одночасно.

Додаткові виплати залежать від віку. І справа йде таким чином:

відео дня

пенсіонери віком 70-75 років можуть розраховувати на виплату до 300 грн;

75-80 років - до 456 грн;

старше 80 років - до 570 грн.

При цьому право на доплати до пенсій також отримали овдовілі дружини і чоловіки ветеранів війни. Їх доплата становить 10% від мінімальної пенсії (у 2023 році ‒ цей показник становить 230,4 грн).

Але, в Пенсійному нагадують - доплати можуть отримати тільки ті дружини загиблих ветеранів, які потім не вступали в повторний шлюб.

Дивіться відео Главреда про те, як буде проходити індексація пенсій в 2023 році:

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

Вас можуть зацікавити такі новини: