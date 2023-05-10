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Частина українців може залишитися без пенсій у 2023 році: кому варто побоюватися

Дмитро Відоменко
10 травня 2023, 10:23 оновлено 10 травня, 10:28
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Є інформація, що частина українців може позбутися пенсій після проведення перевірки фахівцями Міністерства фінансів та Пенсійного фонду (ПФУ).
Пенсіонери, монети
В цілому Україні буде масштабна перевірка персональних відомостей про пенсіонерів / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні вже найближчим часом пенсії можуть позбутися деякі категорії громадян - після проведення відповідної перевірки фахівцями Міністерства фінансів та Пенсійного фонду (ПФУ). Проект наказу "Про затвердження методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання" був опублікований для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Згідно з документом, спершу фахівці перевірятимуть валідацію даних (дотримання вимог обміну інформацією про персональні дані пенсіонерів).

Після цього планується перевірка персональних відомостей про пенсіонерів. Також фахівці перевірять правомірність надання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання громадянам України.

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За що можуть відібрати пенсію:

  • помилки в прізвищі в документах;
  • отримання виплати за фальшивими документами;
  • якщо людина деякий час жила за кордоном;
  • якщо людина не отримує виплати протягом півроку;
  • якщо громадянин - переселенець і змінив місце проживання.

Для того, щоб зручніше було перевіряти інформацію, співробітники міграційної служби фіксують перетин кордону громадянами України, тому така інформація буде оперативно потрапляти в Мінфін і ПФУ під час перевірки.

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

Дивіться відео Главреда: "Індексація пенсій у 2023 році стосуватиметься 10,5 млн пенсіонерів":

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