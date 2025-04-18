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Україна та США підписали меморандум про надра: з'явився повний текст документа

Анна Ярославська
18 квітня 2025, 12:01
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Від переговорних груп щодо угоди між Україною та США очікується звіт про прогрес до 26 квітня 2025 року.
Підписання меморандуму Україна - США
Відомі основні пункти меморандуму США та України про надра / Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Мінекономіки України оприлюднило повний текст меморандуму зі США щодо угоди про економічне партнерство. Документ опубліковано на урядовому порталі.

У меморандумі йдеться про те, що угода відкриватиме можливості для інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та США.

"Вона підтверджує прагнення американського народу інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну", - зазначає Мінекономіки.

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Зазначається, що робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.

Від переговорних груп щодо угоди між Україною та США очікується звіт про прогрес до 26 квітня 2025 року.

Також зазначається, що прем'єр-міністр України Шмигаль відвідає Вашингтон на тижні з 21 квітня 2025 року, щоб зустрітися з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і надати підтримку на найвищому рівні для завершення технічних обговорень умов угоди про створення інвестиційного фонду для відновлення.

Про що йдеться в тексті меморандуму - головні тези

  • США та Україна визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї.
  • США поважають зобов'язання України, пов'язані зі вступом до ЄС або угодами з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами.
  • Американський народ бажає інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну і безпечну Україну.
  • Сполучені Штати Америки та Україна прагнуть тривалого миру в Україні та міцного партнерства між їхніми народами та урядами.
  • США та Україна мають намір створити інвестиційний фонд для відновлення як частину економічного партнерства між двома народами та урядами. Сторони обговорювали це питання 11-12 квітня у Вашингтоні. Переговори були продуктивними.

"Уряд Сполучених Штатів Америки та уряд України підписують цей меморандум про наміри з метою якнайшвидшого завершення підготовки необхідних документів для офіційного укладення угоди про економічне партнерство між народами Америки й України та створення інвестиційного фонду для відновлення", - ідеться в документі.

Україна та США підписали меморандум про надра: з'явився повний текст документа
Що передбачала рамкова угода між Україною та США щодо надр / Інфографіка: Главред ​

Угода між Україною та США - останні новини

Як повідомляв Главред, українська та американська сторони підписали меморандум, що підтверджує спільне прагнення укласти взаємовигідну угоду про економічне партнерство між двома країнами. Готується створення Фонду інвестицій у відновлення України. Зараз сторони працюють над документом.

17 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що США підпишуть з Україною угоду про корисні копалини наступного тижня.

Раніше стало відомо, що США пом'якшили свої вимоги в переговорах щодо угоди про доступ до українських корисних копалин, і документ можуть підписати вже цього тижня, повідомляє Bloomberg.

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