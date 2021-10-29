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Удар України по ризиках зриву опалювального сезону: Шмигаль назвав сценарій відмови від газу

29 жовтня 2021, 16:29

Газ є дорогим енергоресурсом, тому треба шукати альтернативні варіанти, сказав Денис Шмигаль.

Шмигаль
Україні потрібно шукати альтернативні джерела енергоресурсів - Шмигаль / УНІАН

В умовах високих цін на газ у Європі виробникам тепла в Україні слід розглянути варіант переходу на альтернативні джерела, такі як пелети (біопаливо, - ред.). У Волинській області вже більше половини бюджетних котелень працюють на пелетах. Подібний сценарій міг би виключити ризики зриву опалювального сезону. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад у п'ятницю, 29 жовтня, він розповів про те, що Україна вже зараз повинна замислитися над сценаріями щодо переходу на альтернативні джерела енергетики. У майбутньому це допоможе знизити стресові ризики під час опалювальних сезонів.читайте такожГазова криза стрясає Європу: в Євросоюзі оголосили про плани щодо відмови від газу

"Хіба наразі не найкращий час задуматися про енергоефективність та енергозбереження? Це ті шляхи, які нададуть нам можливість проходити наступні опалювальні сезони з меншим стресом", - зазначив глава уряду.

Прем'єр акцентував увагу на тому, що у Волинській області, як розповів керівник обласної державної адміністрації, вже більше половини бюджетних котелень працюють на пелетах. І такий приклад свідчить про те, що може з'явитися можливість пройти опалювальний сезон без ризиків зриву.

"Є альтернатива і спокійне проходження опалювального сезону. Звичайно, напружено, але без стресу і без ризику того, що буде що-небудь зірвано", - додав він.

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Крім того, прем'єр-міністр зробив заяву про те, що влада вже наступного року має намір запустити програму з енергетики, яка дозволить заощадити до півтора мільярда доларів на рік і зменшити втрати для тепломереж і побутових споживачів.

"Реалізація програми призведе до значної економії. За даними Міністерства економіки, здійснивши енергоефективні заходи для комунальної сфери, ми можемо економити до $1,5 млрд на рік. Це зменшення втрат у тепломережах, будинках", - підкреслив Денис Шмигаль.

Постачання водню з України до країн ЄС

Україна спільно зі Словаччиною, Чехією та Німеччиною вивчають можливість створення Центрального водневого коридору. За планами, з території української держави, яка в перспективі може виробляти зелений водень, паливо прокачуватиметься до Словаччини, Чехії та Німеччини. Згідно з прогнозами, в Євросоюзі очікується високий попит на таке паливо. Потужність коридору вивчатимуть у 2022 році.

У Києві розглядають варіант з постачанням водню на базі своєї газотранспортної системи. Для цього потрібно буде частково змінити структуру ГТС України - знадобляться інвестиції в нові водневі трубопроводи і водневі станції. Якщо ідею все ж таки вдасться реалізувати, держава зможе постачати водень на великі відстані, причому за оптимальною ціною.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що розвиток водневої енергетики – це потужний і перспективний проект, який може в майбутньому змінити баланс сил у Європі. Якщо Україна зможе скористатися своєю можливістю, то Києву вдасться зайняти місце Москви в енергетичних відносинах з Німеччиною. При цьому, за його словами, такий проект стане серйозним інструментом для інтеграції України до Євросоюзу.

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газ Кабмін новини України Денис Шмигаль
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