Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Удар по гаманцю: в Україні різко "підскочили" тарифи на комуналку

Марія Николишин
11 червня 2025, 20:37
1231
При цьому, вартість трьох важливих послуг не змінилися.
Удар по гаманцю: в Україні різко 'підскочили' тарифи на комуналку
Тарифи на комуналку в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • В Україні подорожчали деякі комунальні послуги
  • Найбільше піднялись ціни на електроенергію
  • У середньому комуналка подорожчала на 20,1% за рік

В Україні за рік суттєво зросла вартість деяких комунальних послуг. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з даними, найбільш суттєво здорожчала електроенергія – на 63,6%. На другому місці квартплата – плюс 17,9%. Вартість вивезення сміття за останній рік підскочила на 10,5%.

відео дня

Також подорожчали й інші послуги:

  • утримання та ремонту житла – на 3,3%;
  • водопостачання – на 0,7%;
  • каналізації – на 0,6%.

У середньому комуналка з травня 2024-го по травень 2025-го року подорожчала на 20,1%.

Водночас, експерти зазначають, що з початку 2025 року найбільше здорожчала квартплата - +10,3%. Також збільшились розцінки на:

  • утримання та ремонт житла – на 2%;
  • прибирання сміття – на 1,9%;
  • водопостачання – на 0,7%;
  • каналізацію – на 0,6%.

При цьому, вартість газу, опалення та гарячої води не змінилися.

Удар по гаманцю: в Україні різко 'підскочили' тарифи на комуналку
5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

Тарифи в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у червні в Україні залишається чинним фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів. Він діятиме щонайменше до 31 жовтня 2025 року.

Також відомо, що Міністерство розвитку громад та територій України пропонує внести зміни до рекомендацій уряду щодо тарифів на воду та водопостачання. Це може призвести до підвищення тарифів для населення.

Водночас, директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін заявив, що на даний час тарифи на тепло та гарячу воду у Києві залишаються незмінними. Однак, після закінчення війни, киянам варто готуватися до збільшення рахунків, в середньому, до 50 відсотків.

Читайте також:

Державна служба статистики України

Держстат України - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується міністром Кабінету Міністрів України.

Забезпечує проведення в життя державної політики в галузі статистики, створення і належне функціонування загальнодержавної системи економіко-статистичної інформації на території України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

комунальні тарифи тариф ЖКГ-тарифи підвищення тарифів новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Стали відомі реальні плани Путіна на Одесу - Росія в Молдові не зупиниться

Стали відомі реальні плани Путіна на Одесу - Росія в Молдові не зупиниться

21:29Війна
Україна розробляє унікальну зброю для захисту енергетики - деталі від Зеленського

Україна розробляє унікальну зброю для захисту енергетики - деталі від Зеленського

20:26Війна
Захопити Одесу та вийти на кордони інших країн: Зеленський назвав "мішень" РФ

Захопити Одесу та вийти на кордони інших країн: Зеленський назвав "мішень" РФ

19:41Війна
Реклама

Популярне

Більше
В Україні розширять вікові межі мобілізації - що зміниться і кого призвуть першими

В Україні розширять вікові межі мобілізації - що зміниться і кого призвуть першими

Потужна українська балістика б'є на 300 км: з'явилися деталі про ракету Грім-2

Потужна українська балістика б'є на 300 км: з'явилися деталі про ракету Грім-2

Зрадниця Ані Лорак скасувала концерти в РФ - що сталося

Зрадниця Ані Лорак скасувала концерти в РФ - що сталося

Карта Deep State онлайн за 11 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 червня (оновлюється)

Останні новини

22:03

Після нещодавньої госпіталізації: Надя Дорофєєва розповіла про свій стан

21:41

"Бракує слів": помер засновник легендарного гурту The Beach Boys

21:29

Стали відомі реальні плани Путіна на Одесу - Росія в Молдові не зупинитьсяВідео

21:26

Рідкісні та загадкові: знайдено найкоротші прізвища в Україні

21:25

Чи вимикатимуть зв'язок під час обстрілів: нардеп розставив всі крапки над "і"

Українцям доведеться економити на харчах: Новак – про ціни, комуналку та курс гривні в 2025-уУкраїнцям доведеться економити на харчах: Новак – про ціни, комуналку та курс гривні в 2025-у
21:24

Діва, як мама: Максим Галкін захопив красою 11-річної доньки

20:37

Удар по гаманцю: в Україні різко "підскочили" тарифи на комуналку

20:26

Україна розробляє унікальну зброю для захисту енергетики - деталі від Зеленського

20:17

Які собаки найспокійніші: названо 10 "тихих" порід

Реклама
20:16

Чи підвищать з 1 липня штрафи за порушення ПДР: чітка відповідь поліції

19:50

Чому удар по Лаврі чи Софії став виключно питанням часуПогляд

19:41

Захопити Одесу та вийти на кордони інших країн: Зеленський назвав "мішень" РФВідео

19:30

У одній з областей України ввели графіки відключень світла: у чому причина

19:20

Зеленський назвав головну умову справжнього миру в Україні

19:10

Кремль випробує НАТО на міцністьПогляд

18:54

Мішель і Барак Обама показали сімейну ідилію - рідкісне фото

18:53

Де найбільше вітаміну С: названо суперкорисний овоч

18:51

Драпатий йде з посади командувача Сухопутних військ і назвав результати реформ

18:47

Одяг, який притягне нещастя: що не можна вдягати 12 червня, прикмети

18:47

Чи знизить Зеленський призовний вік до 18 років: в ОП поділилися прогнозом

Реклама
18:43

Симпатія або хитрий план: Новак сказав, чому Трамп намагається врятувати РосіюВідео

18:16

Почалась пожежа: в Генштабі підтвердили ураження стратегічних цілей в тилу РФ

18:03

Плюс 20% до кінця року: в Україні рекордно злетять ціни на базовий продукт

17:42

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки в магазині за 23 сек

17:41

Чи можна вірити в Бога, але не ходити в церкву - священник здивував відповіддюВідео

17:40

Лише один секрет: як приготувати полуничне варення з цілими ягодами за 5 хвилинВідео

17:28

Гривня зростає: євро та долар почали різко падати

17:08

Поблизу авіабази: в Енгельсі пролунав гучний вибух, деталі

16:59

Авіація ЗСУ знищила секретний об'єкт РФ на Курщині: ЗМІ повідомили про втрати

16:57

Культове кіно Sony Pictures тепер на Київстар ТБ

16:52

"Найгірший сценарій": чим обернеться для України повернення в орбіту впливу РФВідео

16:39

Бред Пітт припиняє всі стосунки зі своїми двома дітьми - ЗМІ

16:27

Не США: ЗМІ з'ясували, хто був посередником у прихованих контактах України і РФ

16:20

Чи вийшли окупанти на межі Дніпропетровщини: у ЗСУ зробили важливу заяву

16:10

Був під завалами і співав гімн України: дивовижні кадри порятунку у ХарковіФотоВідео

16:04

Без жартів не обійшлося: наречений Лесі Нікітюк показав кумедний подарунок від ведучої

16:00

"Нічого не вийшло": Трамп вийшов із заявою після розмови з Путіним

15:57

В Україні розширять вікові межі мобілізації - що зміниться і кого призвуть першими

15:43

Що означає назва "гривня" та звідки це слово походить: що ви не знали про нацвалюту

15:42

Дати народження, що дарують мудрість: хто прийшов у світ з особливою місією

Реклама
15:40

Чим відрізняються 2 кошенят: лише люди із "зором орла" знайдуть відповідь

15:32

Чи є гріхом азартні ігри: священник дав неочікувану відповідь

15:22

НБУ може почати купувати криптовалюту: у Раді зробили заяву

15:11

"Відчуваю постійний дискомфорт": Катерина Тишкевич розкрила деталі лікування

15:09

Світло зникло надовго: ціла область України залишилась без електроенергії

14:47

Як видалити віск з одягу: покрокова інструкція, яка справді працює

14:30

Українці з Європи будуть повертатися в рідні міста: економіст назвав умову

14:22

Прохолода відступає: стало відомо, коли в Україну нарешті повернеться сонечко

14:03

"Від даху до першого поверху": РФ знищила будинок українського відомого співака

13:55

12 червня не можна влаштовувати гучні гуляння: яке церковне свято

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти