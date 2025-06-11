Удар по гаманцю: в Україні різко 'підскочили' тарифи на комуналку

При цьому, вартість трьох важливих послуг не змінилися.

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Тарифи на комуналку в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні подорожчали деякі комунальні послуги

Найбільше піднялись ціни на електроенергію

У середньому комуналка подорожчала на 20,1% за рік

В Україні за рік суттєво зросла вартість деяких комунальних послуг. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з даними, найбільш суттєво здорожчала електроенергія – на 63,6%. На другому місці квартплата – плюс 17,9%. Вартість вивезення сміття за останній рік підскочила на 10,5%.

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Також подорожчали й інші послуги:

утримання та ремонту житла – на 3,3%;

водопостачання – на 0,7%;

каналізації – на 0,6%.

У середньому комуналка з травня 2024-го по травень 2025-го року подорожчала на 20,1%.

Водночас, експерти зазначають, що з початку 2025 року найбільше здорожчала квартплата - +10,3%. Також збільшились розцінки на:

утримання та ремонт житла – на 2%;

прибирання сміття – на 1,9%;

водопостачання – на 0,7%;

каналізацію – на 0,6%.

При цьому, вартість газу, опалення та гарячої води не змінилися.

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Тарифи в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у червні в Україні залишається чинним фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів. Він діятиме щонайменше до 31 жовтня 2025 року.

Також відомо, що Міністерство розвитку громад та територій України пропонує внести зміни до рекомендацій уряду щодо тарифів на воду та водопостачання. Це може призвести до підвищення тарифів для населення.

Водночас, директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін заявив, що на даний час тарифи на тепло та гарячу воду у Києві залишаються незмінними. Однак, після закінчення війни, киянам варто готуватися до збільшення рахунків, в середньому, до 50 відсотків.

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