Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

В Україні можуть підвищити тарифи на воду – що відомо

Марія Николишин
30 травня 2025, 13:15
218
Деякі зміни можуть мати негативний ефект для споживачів.
В Україні можуть підвищити тарифи на воду – що відомо
Тарифи на воду в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • В Україні хочуть внести зміни до рекомендацій уряду щодо тарифів на воду
  • Зокрема, пропонується відшкодовувати компаніям різницю між розмірами тарифів
  • Мораторій не діє на водопостачання

Міністерство розвитку громад та територій України пропонує внести зміни до рекомендацій уряду щодо тарифів на воду та водопостачання. Це може призвести до підвищення тарифів для населення. Про це йдеться в проекті постанови Кабінету міністрів, розміщений для обговорення на сайті ФПУ.

Зокрема, проектом пропонується залишити рекомендації уряду не підвищувати тарифи на воду та водопостачання та застосовувати їх до споживача (населення) на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року. Такі рекомендації містить постанова від 29 квітня 2022 року № 502.

відео дня

Водночас, у разі ухвалення рішення про незмінність тарифів пропонується відшкодовувати компаніям різницю між розмірами тарифів з місцевого бюджету.

В обґрунтуванні проєкту наголошується, що одним з наслідків цього рішенням може стати "зміна вартості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення", що матиме негативний ефект для споживачів.

Варто додати, що у проекті зазначається, що згідно з ухваленим у липні 2022 року законом № 2479-ІХ протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після забороняється підвищувати тарифи на:

  • послуги з розподілу природного газу для побутових споживачів;
  • теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для населення;
  • послуги з постачання теплової енергії для населення та постачання гарячої води для населення.

Щодо централізованого водопостачання та централізованого водовідведення мораторій не діє.

Тарифи в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін заявив, що на даний час тарифи на тепло та гарячу воду у Києві залишаються незмінними. Однак, після закінчення війни, киянам варто готуватися до збільшення рахунків, в середньому, до 50 відсотків.

Глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко сказав, що в Україні у невеликих містах ще з 2023 року водоканали почали підвищувати тарифи на послуги водопостачання.

Водночас, відомо, що Нафтогаз України продовжив дію свого річного тарифного плану "Фіксований" до 30 квітня 2026 року. Вартість газу для побутових споживачів за цим тарифом залишається на рівні 7,96 грн за кубометр.

Читайте також:

Що таке Федерація профспілок України?

Федерація профспілок України - найбільше всеукраїнське профспілкове об'єднання, в яке входять більш як 85 % членів профспілок країни. Створена у 1990 році з активів Всесоюзної центральної ради професійних спілок в Україні. Чинний голова — Осовий Григорій Васильович, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

комунальні тарифи підвищення тарифів новини України тарифи на воду
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Досягти миру в Україні можна впродовж року - голова МЗС Туреччини

Досягти миру в Україні можна впродовж року - голова МЗС Туреччини

14:55Війна
Путін готовий до переговорів із Зеленським, але є умова - Пєсков

Путін готовий до переговорів із Зеленським, але є умова - Пєсков

14:04Політика
"Щоб бути на крок попереду": Сирський назвав першочергові завдання у війні

"Щоб бути на крок попереду": Сирський назвав першочергові завдання у війні

12:21Війна
Реклама

Популярне

Більше
Окупанти перерізали важливу трасу: названо два міста, які під загрозою

Окупанти перерізали важливу трасу: названо два міста, які під загрозою

Щастя впаде з неба: 4 знаки зодіаку, яких чекає достаток і чудеса у червні

Щастя впаде з неба: 4 знаки зодіаку, яких чекає достаток і чудеса у червні

До Україну йде потепління: синоптик Птуха назвала дати

До Україну йде потепління: синоптик Птуха назвала дати

Ціна на популярний продукт вже зашкалює і далі росте: скільки доведеться віддати

Ціна на популярний продукт вже зашкалює і далі росте: скільки доведеться віддати

Магнітна буря потужно вдарила: найсильніший за кілька місяців шторм накрив Україну

Магнітна буря потужно вдарила: найсильніший за кілька місяців шторм накрив Україну

Останні новини

14:59

Всупереч умовам Путіна: політолог оцінив, чи реально створити буферну зону в РФ

14:55

Досягти миру в Україні можна впродовж року - голова МЗС Туреччини

14:51

Мінімальна зарплата в Україні понад 12 тисяч гривень: коли чекати змін

14:45

Бронь для обраних: як Добкін ухилився від мобілізації під час війни

14:45

Мигдаль vs Фісташки: який горіх значно кращий для вашого здоров’я

До Україну йде потепління: синоптик Птуха назвала датиДо Україну йде потепління: синоптик Птуха назвала дати
14:35

Чому ніколи не можна класти помідори в одному місці на кухні: вони будуть несмачними

14:27

Де в Україні досі знаходиться могила засновника Москви - розкрито важливий секрет РФВідео

14:24

Євген Хмара здійснили мрію прибиральниці, яка виявилась віртуозною піаністкою

14:08

Новий український фільм "Дві сестри" виходить онлайн після кінотеатрального прокату

Реклама
14:05

Гороскоп на завтра 31 травня: Близнюкам - серйозна сварка, Левам - прибуток

14:04

Путін готовий до переговорів із Зеленським, але є умова - Пєсков

13:45

В Україні медики-випускники отримуватимуть 200 тисяч гривень: названо умову

13:37

Яйця будуть свіжі цілий рік: куди їх варто покластиВідео

13:33

Як швидко зробити поживний компост: садівник дав унікальну пораду для дачників

13:15

В Україні можуть підвищити тарифи на воду – що відомо

13:12

Софія Ротару вийшла на зв'язок з особливого приводу - деталі

13:08

В Україні раптом подешевшав базовий овоч: яка тепер ціна

13:03

Абсолютно нова тактика РФ: ЗСУ попередили про загрозу для великого міста

12:57

Лева знайдуть лише найуважніші: на пошук відповіді є всього 7 секунд

12:21

"Щоб бути на крок попереду": Сирський назвав першочергові завдання у війніВідео

Реклама
12:18

Вдарить +30 градусів: стала відома дата, коли Україну накриє спека

12:02

Дорожче 45 гривень або навіть більше: з'явився гнітючий прогноз курсу долара

12:00

Безсмертний: Росія - це чорна діра, яка окрім війни й проблем нічого принести світу не може

11:45

"Путін не поспішає з перемир'ям": Золотарьов назвав можливі терміни припинення вогнюВідео

11:39

Син зрадниці Корольової погладшав і став більшим удвічі: який він має вигляд

11:32

Зеленський скасував відоме свято та переніс на іншу дату - указ президента

11:29

Буде білосніжним і без жодної плями: простий спосіб, як видалити жовтизну з пластикуВідео

11:28

Ворог проривається, людей евакуюють: в ОВА повідомили про ситуацію на Сумщині

11:26

Україна може втратити два важливих міста: названо головні цілі ворогаВідео

10:59

Китайський гороскоп на завтра 31 травня: Коням - лінь, Тиграм - заздрість

10:43

Трамп розчарований "рівнем дурості" Кремля - ​​Келлог

10:43

Що приховує Путін на переговорах: в ISW розкрили подвійну стратегію Кремля

10:42

Мінус 17% за тиждень: в Україні різко обвалились ціни на популярний овоч

10:36

Будуть град, грози і температура +6: небезпечна погода в Україні ще більше посилиться

10:33

Є результат: РФ попередили про наслідки зриву переговорів щодо перемир'я

10:20

Гороскоп Таро на завтра 31 травня: Скорпіонам - відпустити, Рибам - шукати відповіді

10:18

Тарас Цимбалюк вразив фотографією з батьками - на кого він схожий

10:09

В Україні злетіла ціна на популярний продукт: який сюрприз чекає в магазинах

09:55

РФ накопичила сотні ракет та планує комбіновані удари - попередження РНБО

09:38

FPV-дрони скоро можуть почати бити по Сумах: у Deep State попередили про ризик

Реклама
09:23

ЗСУ нарешті мають успіх на важливій ділянці фронту: ISW розповіли про просування

09:19

Чи можна назвати дитину іменем тата чи мами: священник сказав, чи буде "один ангел на двох"Відео

09:00

Золотарьов: Україна "робить нерви" Кремлю і може створити неприємності, але переламати ситуацію – ніВідео

08:23

Після викриття: Даша Квіткова показалася в обіймах чоловіка

08:21

Новий раунд переговорів у Стамбулі: Келлог назвав головну мету і застеріг Київ

08:20

Україна між сонечком і дощами: як зміниться погода 30 травня

08:10

Навіщо РФ почала нагнітати про новий наступ на Україну?Погляд

07:52

США готові обговорювати вимоги РФ щодо НАТО: Келлог розкрив деталі

07:43

Дмитро Ступка вийшов на зв'язок і показався з рідними - деталі

06:41

Вісім "прильотів" і постраждалі: у Харкові прогриміла серія вибухівФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти