В Україні можуть підвищити тарифи на воду – що відомо

Деякі зміни можуть мати негативний ефект для споживачів.

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Тарифи на воду в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні хочуть внести зміни до рекомендацій уряду щодо тарифів на воду

Зокрема, пропонується відшкодовувати компаніям різницю між розмірами тарифів

Мораторій не діє на водопостачання

Міністерство розвитку громад та територій України пропонує внести зміни до рекомендацій уряду щодо тарифів на воду та водопостачання. Це може призвести до підвищення тарифів для населення. Про це йдеться в проекті постанови Кабінету міністрів, розміщений для обговорення на сайті ФПУ.

Зокрема, проектом пропонується залишити рекомендації уряду не підвищувати тарифи на воду та водопостачання та застосовувати їх до споживача (населення) на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року. Такі рекомендації містить постанова від 29 квітня 2022 року № 502.

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Водночас, у разі ухвалення рішення про незмінність тарифів пропонується відшкодовувати компаніям різницю між розмірами тарифів з місцевого бюджету.

В обґрунтуванні проєкту наголошується, що одним з наслідків цього рішенням може стати "зміна вартості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення", що матиме негативний ефект для споживачів.

Варто додати, що у проекті зазначається, що згідно з ухваленим у липні 2022 року законом № 2479-ІХ протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після забороняється підвищувати тарифи на:

послуги з розподілу природного газу для побутових споживачів;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для населення;

послуги з постачання теплової енергії для населення та постачання гарячої води для населення.

Щодо централізованого водопостачання та централізованого водовідведення мораторій не діє.

Тарифи в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін заявив, що на даний час тарифи на тепло та гарячу воду у Києві залишаються незмінними. Однак, після закінчення війни, киянам варто готуватися до збільшення рахунків, в середньому, до 50 відсотків.

Глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко сказав, що в Україні у невеликих містах ще з 2023 року водоканали почали підвищувати тарифи на послуги водопостачання.

Водночас, відомо, що Нафтогаз України продовжив дію свого річного тарифного плану "Фіксований" до 30 квітня 2026 року. Вартість газу для побутових споживачів за цим тарифом залишається на рівні 7,96 грн за кубометр.

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