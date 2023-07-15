УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Суми вражають: у Кабміні зібралися підняти ціни на алкоголь

Сергій Кущ
15 липня 2023, 12:14 оновлено 15 липня, 13:11
224
Кабмін може збільшити мінімальні ціни на алкоголь.
Уряд може збільшити мінімальні ціни на алкоголь
Уряд може збільшити мінімальні ціни на алкоголь / Колаж Главред, фото: УНІАН

Міністерство економіки пропонує збільшити мінімальні ціни на алкоголь.

У проекті постанови говоривши, що розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування.

Вони пояснюють це змінами, які відбулися в соціально-економічній та податковій сферах, зокрема зростанням витратної складової цін (сировина, комплектуючі, енергоносії, витрати на оплату праці тощо), а також зміною з 1 березня 2022 року ставок акцизного податку.

відео дня

У Міністерстві пропонують підвищити:

  • мінімальну ціну на 0,5 літра горілки з 89 грн до 101 грн.
  • ціни на коньяк на 11-12% в залежності від кількості зірочок,
  • на віскі, ром і джин — на 25%,
  • а ігристі вина - на 28%,
  • на звичайні вина — на 62%,
  • на сидр, Перрі, вермути, інші зброджені напої з міцністю до 22% - на 61-71%.

Нагадаємо, раніше Мінекономіки запропонувавши підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

В українських мережах роздрібної торгівлі пішли в зростання ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах.

При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива. Статистичні дані наводить портал Мінфін.

Вам може бути цікаво:

Минэкономики алкоголь
Реклама

Головне за день

До Білорусі перекинули найманців ПВК Вагнера: у ДПСУ розкрили деталі

До Білорусі перекинули найманців ПВК Вагнера: у ДПСУ розкрили деталі

13:36 Світ
Путіна заспокоюють, поки триває таємна підготовка до його усунення – Гельман

Путіна заспокоюють, поки триває таємна підготовка до його усунення – Гельман

12:53 Світ
РФ загрожує військовий переворот: у Зеленського назвали, хто може підняти заколот

РФ загрожує військовий переворот: у Зеленського назвали, хто може підняти заколот

12:41 Світ
Всі головні новини

Останні новини

14:14

Касетні боєприпаси викликали істерику в РФ: експерт пояснив, як вони змінять війну

14:12

ЗСУ знищили російську ЗРС С-400, з якої РФ вбила 12 людей у кафе Краматорська

14:02

Супермодель Джіджі Хадід похвалилася гігантським татуюванням на стегні

13:36

До Білорусі перекинули найманців ПВК Вагнера: у ДПСУ розкрили деталі

13:30

"Чи не страшно не полюбити?": Інна Мірошниченко відповіла на питання про прийомного сина

Один касетний боєприпас замінить десять пусків артилерії – Олег КатковОдин касетний боєприпас замінить десять пусків артилерії – Олег Катков
13:10

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 липня: Скорпіонам - зрив планів, Водоліям - борги

12:53

Путіна заспокоюють, поки триває таємна підготовка до його усунення – ГельманВідео

12:50

Татова донька, якій дуже складно: подруга Саші Зеленської розповіла про доньку президента

12:41

РФ загрожує військовий переворот: у Зеленського назвали, хто може підняти заколот

Реклама
12:14

Суми вражають: у Кабміні зібралися підняти ціни на алкоголь

12:06

Форма болгарського перцю: дивовижний спосіб визначити, який солодший

12:05

Заплутана оптична ілюзія: лише одиниці знайдуть хижака і врятують оленя

12:03

У молодої подруги Роберта де Ніро паралізувало обличчя

11:45

"Стовідсотковий варіант": політтехнолог назвав причину і терміни нового бунту у РФВідео

11:31

"Збройні сили справляються": Світан назвав найскладніший напрямок для ЗСУ

11:10

Безголоса путіністка Кудрявцева переспівала пісню українського гуртуВідео

11:00

Житель Индії епічно покарав дружину-зрадницю: відео стало вірусним в МережіВідео

10:43

В Україну несподівано прибув лідер Південної Кореї: буде важлива розмова з Зеленським

10:05

Точно не почорніє: як можна зробити курагу в домашніх умовах

09:56

"Більше трьох днів не витримаю": Залужний розповів про свої плани після війни

Реклама
09:30

Україну "прожарить" до +34, а 5 областей заллють дощі - синоптики

09:16

РФ вночі атакувала Запоріжжя: пошкоджений об’єкт інфраструктури, є поранений

08:38

Валити Росію починають практично всі, навіть Ердоган від неї відвернувся - Світан

08:28

"Готові летіти й битися" проти Путіна: командувач ВПС Британії ошелешив заявою

08:20

Замало вірити в ЗСУ, треба йти воюватиПогляд

07:40

Гарантії НАТО для України можуть змусити Путіна завершити війну – Блінкен

06:20

НАТО зробило помилку, але її ще можна виправитиПогляд

06:20

НАТО визнало свою поразку перед РосієюПогляд

05:50

Гроші потечуть рікою: що потрібно покласти в новий гаманець для залучення удачі

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 15 липня

03:15

"Бунт в Росії": експерт розкрив, що чеченська армія може піти на Москву

02:35

Тільки геній впорається з цією головоломкою: треба знайти яблуко серед кактусів

02:05

Путін влаштує репресії і буде бунт: експерт зробив прогноз про майбутнє РФВідео

01:35

"Доведеться знищувати окупантів до кінця липня": Світан спрогнозував успіхи ЗСУ

00:15

Жінка поділилася магічним прийомом, як дуже швидко очистити забруднений посуд

14 липня, п'ятниця
23:32

Чому в Туреччині такий смачний рис: лайфхаки від турецько-української господині

23:25

Що покласти в гаманець 16 липня, щоб завжди були гроші: прикмети дня

23:13

"Це розпочнеться дуже скоро": Данілов анонсував неминучий процес фрагментації РФ

23:02

Ще один телеведучий встав в чергу за прийомною дитиною

22:40

"Мама повертається в йогу": Даша Астаф'єва показала чудеса гнучкостіВідео

Реклама
22:32

Суд заарештував Пашу-мерседеса, вийти зможе під величезну заставу

22:12

Підвищення комуналки: Шмигаль пояснив, що буде із тарифами в Україні

22:11

"Мені наплювати, мене ніхто не зупинить": Залужний обіцяє звільнити Крим

21:59

Лавров з піною біля рота накинувся на Борреля та звинуватив у "змові"

21:48

Ми будемо вбивати ворога на його території зі своєї зброї - Залужний

21:16

Світан розкрив, чи можуть Україну примусити до замороження війни

20:49

"Це важка війна": Пентагон неабияк вражений результатами контрнаступу ЗСУ

19:58

Паша-мерседес нахабно відмовився визнавати РФ країною-агресоромВідео

19:42

"Ця війна назавжди": Світан розкрив істинні цілі Росії щодо України

19:33

"Гравцям важливий результат": політтехнолог анонсував ключові події на фронті восениВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти