Суми вражають: у Кабміні зібралися підняти ціни на алкоголь

Кабмін може збільшити мінімальні ціни на алкоголь.

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Уряд може збільшити мінімальні ціни на алкоголь / Колаж Главред, фото: УНІАН

Міністерство економіки пропонує збільшити мінімальні ціни на алкоголь.

У проекті постанови говоривши, що розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування.

Вони пояснюють це змінами, які відбулися в соціально-економічній та податковій сферах, зокрема зростанням витратної складової цін (сировина, комплектуючі, енергоносії, витрати на оплату праці тощо), а також зміною з 1 березня 2022 року ставок акцизного податку.

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У Міністерстві пропонують підвищити:

мінімальну ціну на 0,5 літра горілки з 89 грн до 101 грн.

ціни на коньяк на 11-12% в залежності від кількості зірочок,

на віскі, ром і джин — на 25%,

а ігристі вина - на 28%,

на звичайні вина — на 62%,

на сидр, Перрі, вермути, інші зброджені напої з міцністю до 22% - на 61-71%.

Нагадаємо, раніше Мінекономіки запропонувавши підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

В українських мережах роздрібної торгівлі пішли в зростання ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах.

При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива. Статистичні дані наводить портал Мінфін.

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