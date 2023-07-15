Суми вражають: у Кабміні зібралися підняти ціни на алкоголь

Міністерство економіки пропонує збільшити мінімальні ціни на алкоголь.
У проекті постанови говоривши, що розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування.
Вони пояснюють це змінами, які відбулися в соціально-економічній та податковій сферах, зокрема зростанням витратної складової цін (сировина, комплектуючі, енергоносії, витрати на оплату праці тощо), а також зміною з 1 березня 2022 року ставок акцизного податку.
У Міністерстві пропонують підвищити:
- мінімальну ціну на 0,5 літра горілки з 89 грн до 101 грн.
- ціни на коньяк на 11-12% в залежності від кількості зірочок,
- на віскі, ром і джин — на 25%,
- а ігристі вина - на 28%,
- на звичайні вина — на 62%,
- на сидр, Перрі, вермути, інші зброджені напої з міцністю до 22% - на 61-71%.
Нагадаємо, раніше Мінекономіки запропонувавши підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.
В українських мережах роздрібної торгівлі пішли в зростання ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах.
При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива. Статистичні дані наводить портал Мінфін.
Вам може бути цікаво: