Повірка лічильників: юрист пояснив, як уникнути штрафу в десятки тисяч гривень

В Україні повернули повірку лічильників. У деяких випадках це може призвести до призначення штрафів на десятки тисяч гривень, кажуть юристи.

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Є випадки, коли українцям донараховують великі через плутанину в пломбах на лічильнику, каже юрист / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні влітку 2023 року повернули обов'язкову повірку лічильників надання комунальних послуг. У деяких випадках це може призвести до призначення комунальниками штрафів на десятки тисяч гривень, повідомляє портал "Обозрєватєль" з посиланням на юристів.

Причому іноді в результаті повірки постраждати можуть і ті українці, які в принципі не намагалися сфальсифікувати показання лічильника.

Адвокат Роман Сімутін розповів про випадок, коли українцю донарахували 60 тис. грн через плутанину в пломбах на лічильнику. Українець у 2007-му замінив свій лічильник. Газова служба склала відповідний акт. Однак через роки комунальники зняли лічильник на перевірку і заявили про порушення ‒ нібито пломба була встановлена набагато пізніше, ніж сам лічильник. Довести, що була проведена заміна, не вдалося. В результаті штраф доводиться прибирати через суд.

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"У суді облгаз не заявив, що лічильник поміняли в 2007 році, відповіді на запити про надання актів заміни лічильника в 2007 році не надав і взагалі заперечував цей факт, пославшись, що в лічильник втручалися і поміняли пломбу. Тільки уявіть собі цинізм! Адже вони знають, що люди зазвичай не зберігають акти газової служби десятиліттями", – пояснив Сімутін.

У цій ситуації важливо не просто не втручатися в роботу свого лічильника, а й зберігати документи про будь-яке втручання в його роботу до наступної повірки (яка може статися через багато років).

Тут проблема в тому, що якщо комунальники знаходять найменші пошкодження, які можна ідентифікувати як навмисне втручання в роботу приладу обліку (наприклад, сліди, які нагадують сліди від магнітів) , то оштрафувати

Підвищення комунальних тарифів в Україні

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

Крім того, влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

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