Ціни 'штормить': в Україні суттєво дорожчають популярні овочі

За словами експерта, вартість традиційного "борщового набору" цього року буде вищою, ніж торік.

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Ціни на деякі овочі продовжують зростати / Колаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

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Овочів з "борщового набору" продовжують дорожчати

Попри весняні заморозки, Україні не загрожує продовольча криза

Ціни на овочі продовжують зростати, зокрема, суттєво дорожчає "борщовий набір". Про це розповів гендиректор "Української аграрної конфедерації" Павло Коваль у коментарі Главкому.

За його словами, вартість картоплі досі залишається високою, в середньому, овоч коштує 30-35 грн за кілограм.

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"Ми й досі намагаємося казати про 20 млн тонн вітчизняного виробництва картоплі на рік, але це вже така статистична інерція. Простий факт: вже з лютого ми імпортуємо картоплю, хоча збираємо її у вересні-жовтні. Якби у нас було 20 млн тонн, то коли б ми їх встигли з’їсти? Коли навесні посадили картоплю і з'явилися її надлишки, ціна трохи впала, але швидко повернулася до високих показників", – розповів експерт.

Він додав, що ціни на свіжу цибулю в Україні також зростають у порівнянні з минулим роком. Крім того, суттєво дорожчає капуста. Таким чином, вартість традиційного "борщового набору" цього року буде вищою, ніж торік.

Коваль підкреслив, що Україні не загрожує продовольча криза, адже на ринку точно буде хліб, картопля та все інше.

"Ми спокійно пройдемо цей сезон. Інше питання – окремим фермерським господарствам, які займаються монокультурою, наприклад, кісточковими на півдні, буде складніше", – додав гендиректор "Української аграрної конфедерації".

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, незважаючи на весняні заморозки, які скували Україну у квітні-травні, ціни на популярну ягоду стрімко знизилися. Полуниця подешевшала в середньому на 35%.

Також ціни на ріпчасту цибулю в Україні продовжують знижуватися, незважаючи на традиційне сезонне скорочення запасів. На сьогодні українські фермери готові відпускати продукцію за ціною 16-26 грн/кг ($0,39-0,63/кг). Ще тиждень тому мінімальна ціна не опускалася нижче 18 грн/кг ($0,43/кг), що свідчить про зниження на 12% за сім днів.

До речі, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало прогнозувала, що у червні 2025 року ціни помітно знизяться на ріпчасту цибулю та білокачанну капусту. А картопля подешевшає відразу на 15,6 %. В середньому овоч буде коштувати до 30 грн/кг.

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