Стала відома сума: українцям доведеться заплатити за третьою газовою платіжкою

Для деяких українців у новому році оплата за газ збільшиться.

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Українцям доведеться заплатити за третьою газовою платіжкою / колаж: Главред, фото: УНІАН

З нового року в Україні мешканці багатоповерхових будинків отримуватимуть третю платіжку за газ. Про те, яка сума там буде позначена розповіли в редакції OBOZ.UA.

За що доведеться платити

У редакції повідомили, що газорозподільні мережі (тобто облгази) до 5 січня розрахують вартість техобслуговування газових мереж всередині багатоповерхових будинків. Саме за облуговування і утримання газової мережі будинку буде приходити третя платіжка.

Співробітники служб будуть перевіряти систему на щільність, оглядати труби і дивитися газові прилади всередині квартир.

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"Вже кілька років в тарифах на газ немає такої складової, як "обслуговування внутрішньобудинкових мереж". Ніхто не перевіряє систему на щільність, не оглядає труби, не ходить по квартирах з проханням показати свої газові прилади. З того моменту між власниками квартир і оператором ГРМ була суперечка, Оператор не отримував кошти на те і вважав, що не несе ніякої відповідальності. Мовляв, власникам квартир належить і внутрішньобудинкова мережа, і вони повинні вирішувати, хто їх буде обслуговувати і підписувати договір, - розповіла редакції OBOZ.UA Вікторія Погорєлова, голова БФ "ПроОСББ".

В обслуговування увійде:

огляд газопроводу

перевірка на щільність

випробування під тиском

огляд газового обладнання

обслуговування запірних пристроїв

Скільки доведеться заплатити

До 5 січня 2024 року на сайтах оператора повинна з'явитися інформація про вартість техосблуговування для кожного багатоповерхового будинку, а також графік проведення техоглядів.

Наприклад, якщо роботи в будинку на 36 квартир обійдуться в 5600 грн як в "Полтавгазі", то з однієї квартири на місяць сума вийде в 25,9 грн.

В цілому, передбачається, що вартість послуги обійдеться жителям будинків в межах 25-65 грн на місяць.

Комунальні послуги в Україні

Нагадаємо, у 2023 році відчутно для всіх зросли в ціні житлово-комуналні послуги. В цілому їх вартість збільшилася за 12 місяців на 13%. Про це повідомили в Держстаті.

Однак при цьому, питання підвищення тарифів на найважливіші комунальні послуги в Україні в нинішньому році вже не розглядається. А черговий рост тарифу на світло може відбутися не раніше 2024 року.

Також, абоненти держкомпанії "Нафтогаз України" можуть заощадити на оплаті рахунків за " блакитне паливо"- і отримати від компанії знижку в 1%. Про це розповіли представники компанії.

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