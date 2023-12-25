Стала відома сума: українцям доведеться заплатити за третьою газовою платіжкою

З нового року в Україні мешканці багатоповерхових будинків отримуватимуть третю платіжку за газ. Про те, яка сума там буде позначена розповіли в редакції OBOZ.UA.
За що доведеться платити
У редакції повідомили, що газорозподільні мережі (тобто облгази) до 5 січня розрахують вартість техобслуговування газових мереж всередині багатоповерхових будинків. Саме за облуговування і утримання газової мережі будинку буде приходити третя платіжка.
Співробітники служб будуть перевіряти систему на щільність, оглядати труби і дивитися газові прилади всередині квартир.
"Вже кілька років в тарифах на газ немає такої складової, як "обслуговування внутрішньобудинкових мереж". Ніхто не перевіряє систему на щільність, не оглядає труби, не ходить по квартирах з проханням показати свої газові прилади. З того моменту між власниками квартир і оператором ГРМ була суперечка, Оператор не отримував кошти на те і вважав, що не несе ніякої відповідальності. Мовляв, власникам квартир належить і внутрішньобудинкова мережа, і вони повинні вирішувати, хто їх буде обслуговувати і підписувати договір, - розповіла редакції OBOZ.UA Вікторія Погорєлова, голова БФ "ПроОСББ".
В обслуговування увійде:
- огляд газопроводу
- перевірка на щільність
- випробування під тиском
- огляд газового обладнання
- обслуговування запірних пристроїв
Скільки доведеться заплатити
До 5 січня 2024 року на сайтах оператора повинна з'явитися інформація про вартість техосблуговування для кожного багатоповерхового будинку, а також графік проведення техоглядів.
Наприклад, якщо роботи в будинку на 36 квартир обійдуться в 5600 грн як в "Полтавгазі", то з однієї квартири на місяць сума вийде в 25,9 грн.
В цілому, передбачається, що вартість послуги обійдеться жителям будинків в межах 25-65 грн на місяць.
Комунальні послуги в Україні
Нагадаємо, у 2023 році відчутно для всіх зросли в ціні житлово-комуналні послуги. В цілому їх вартість збільшилася за 12 місяців на 13%. Про це повідомили в Держстаті.
Однак при цьому, питання підвищення тарифів на найважливіші комунальні послуги в Україні в нинішньому році вже не розглядається. А черговий рост тарифу на світло може відбутися не раніше 2024 року.
Також, абоненти держкомпанії "Нафтогаз України" можуть заощадити на оплаті рахунків за " блакитне паливо"- і отримати від компанії знижку в 1%. Про це розповіли представники компанії.
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