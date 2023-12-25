ЗСУ збили майже 30 'шахедів', ракети й винищувачі РФ - Зеленський про різдвяний вечір

Президент повідомив, що всього за тиждень у російських терористів мінус 5 літаків.

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Зеленський розповів про втрати окупантів / колаж: Главред, фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський розповів про успіхи українських військових у різдвяний вечір під час війни.

У своєму Telegram він повідомив, що наші воїни успішно збили не лише майже 30 "шахедів" і кілька ракет, але й ще дві російські "сушки".

"Всього за тиждень у терористів мінус 5 літаків. Це Різдво задає правильний настрій на весь наступний рік - настрій наших можливостей. Можливостей у переговорах із партнерами. Можливостей у зміцненні нашого повітряного щита. Можливостей у захисті нашого дому від російських терористів. Що сильніша буде наша ППО, то менше російських чортів буде і в нашому небі, і на нашій землі", - заявив Зеленський. відео дня

Він також подякував всім воїнам за влучність та силу у битві із російськими окупантами.

"Дякую кожному й кожній, хто і в Різдво, і в будні дбає про захист нашої держави, хто витримує ворожі атаки й показує незламність, хоч би де він був: на сході та півдні чи на кордонах нашої країни, хто в бою і на позиціях, хто рятує та лікує людей. Усі наші екстрені служби. Кожен, хто допомагає. Дякую всім вам", - додав президент.

Нагадаємо, що ЗСУ "нокаутували" ще один Су-34. Повітряні Сили Збройних сил України збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Знищення російських літаків змінить ситуацію на фронті. Згідно з даними ISW, завдяки знищенню російських літаків, на фронті значно скоротилося використання плануючих бомб і в цілому авіаційна активність. Зокрема, на півдні.

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