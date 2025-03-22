Яйця будуть по кишені кожному: експерт назвав дату, коли продукт здешевшає

Ви дізнаєтеся:
- Коли чекати зниження цін на яйця
- Як формуються ціни на продукт
Значне зростання цін на яйця викликало занепокоєння в українців. Однак вже у квітні-травні ціни на яйця почнуть поступово знижуватися. Про це доктор сільськогосподарських наук, директор Державної дослідної станції птахівництва Національної академії аграрних наук Олег Катеринич сказав в етері КИЇВ24.
"За 1,5-2 місяці ціни на яйця в Україні значно впадуть", - розповів експерт.відео дня
За його словами, виробники працюють за принципом визначення середньорічної вартості яйця у промисловому птахівництві.
Це означає, що виробники яєць визначають ціну, орієнтуючись на середню вартість яйця за весь рік, а не на поточну ціну.
Таким чином навесні традиційно яйця здорожчають, проте вже через 1,5-2 місяці очікується значне зниження цін.
Він прогнозує, що в середньому за рік вартість яйця коливатиметься в межах 4,5-5 гривень за шт.
Ціни на продукти - останні новини
Як писав Главред, на українському ринку спостерігається помітне зростання цін на столові буряки. Зростання цін на овоч повʼязане з тим, що запаси якісної продукції зменшуються, а попит з боку оптовиків і магазинів тільки збільшується.
Також в Україні стрімко дорожчають огірки, і це зумовлено кількома факторами. Аналітики повідомили, що нині вартість місцевих тепличних огірків коливається у межах 95-140 грн/кг ($2,29-3,37/кг) залежно від якості та обсягу партії. Це приблизно на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
Крім овочів, ціни на хліб в Україні продовжують зростати. За словами Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, у 2024 році хліб подорожчав більш ніж на 20%, і ця тенденція триває. До кінця року ціни можуть зрости загалом на 20%.
Читайте також:
- Ціни рвонуть вгору: експерт розповів, що подорожчає на 10-15% вже у квітні
- Уже на 12% дорожче: відомий овоч в Україні побив новий рекорд в ціні
- Цигарки коштуватимуть значно більше: Зеленський підписав відповідний закон
Цікаві факти про яйця
Найпоширенішими у вживанні є курячі яйця. Хоча будь-які пташині яйця можуть бути вжиті в їжу людиною. Існує практика вживання яєць деяких рептилій (наприклад, черепах).
Попри харчову цінність яєць, їхнє споживання може завдати шкоди здоров'ю у зв'язку з можливістю зараження сальмонелою або алергією на яєчні білки.
Білі яйця однаково корисні, як і коричневі. Колір шкаралупи - це всього лише генетична ознака, він ніяк не впливає на поживну цінність, смак або свіжість.
Найкраще місце для яєць - холодильник. За температури нижче 6°C бактерії сальмонели не розмножуються.
Яйця зберігаються довше, якщо покласти їх гострим кінцем донизу. Річ у тім, що на тупому кінці є повітряна бульбашка, в якій можуть бути бактерії, тож є ймовірність, що під час перевертання вони потраплять до яйця.
Яйця не можна зберігати з продуктами, що сильно пахнуть. Завдяки пористій шкаралупі вони легко вбирають сторонні аромати.
Холестерин, що міститься в яйцях, не є небезпечним. Лецитин, якого багато міститься в яєчному жовтку, допомагає підтримувати рівень холестерину в нормі, запобігаючи розвитку серцево-судинних захворювань.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред