Яйця будуть по кишені кожному: експерт назвав дату, коли продукт здешевшає

Доктор сільськогосподарських наук потішив українців новим прогнозом щодо цін на яйця.

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Експерт розповів, коли в Україні подешевшають яйця / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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Коли чекати зниження цін на яйця

Як формуються ціни на продукт

Значне зростання цін на яйця викликало занепокоєння в українців. Однак вже у квітні-травні ціни на яйця почнуть поступово знижуватися. Про це доктор сільськогосподарських наук, директор Державної дослідної станції птахівництва Національної академії аграрних наук Олег Катеринич сказав в етері КИЇВ24.

"За 1,5-2 місяці ціни на яйця в Україні значно впадуть", - розповів експерт. відео дня

За його словами, виробники працюють за принципом визначення середньорічної вартості яйця у промисловому птахівництві.

Це означає, що виробники яєць визначають ціну, орієнтуючись на середню вартість яйця за весь рік, а не на поточну ціну.

Таким чином навесні традиційно яйця здорожчають, проте вже через 1,5-2 місяці очікується значне зниження цін.

Він прогнозує, що в середньому за рік вартість яйця коливатиметься в межах 4,5-5 гривень за шт.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти - останні новини

Як писав Главред, на українському ринку спостерігається помітне зростання цін на столові буряки. Зростання цін на овоч повʼязане з тим, що запаси якісної продукції зменшуються, а попит з боку оптовиків і магазинів тільки збільшується.

Також в Україні стрімко дорожчають огірки, і це зумовлено кількома факторами. Аналітики повідомили, що нині вартість місцевих тепличних огірків коливається у межах 95-140 грн/кг ($2,29-3,37/кг) залежно від якості та обсягу партії. Це приблизно на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Крім овочів, ціни на хліб в Україні продовжують зростати. За словами Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, у 2024 році хліб подорожчав більш ніж на 20%, і ця тенденція триває. До кінця року ціни можуть зрости загалом на 20%.

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Цікаві факти про яйця Найпоширенішими у вживанні є курячі яйця. Хоча будь-які пташині яйця можуть бути вжиті в їжу людиною. Існує практика вживання яєць деяких рептилій (наприклад, черепах). Попри харчову цінність яєць, їхнє споживання може завдати шкоди здоров'ю у зв'язку з можливістю зараження сальмонелою або алергією на яєчні білки. Білі яйця однаково корисні, як і коричневі. Колір шкаралупи - це всього лише генетична ознака, він ніяк не впливає на поживну цінність, смак або свіжість. Найкраще місце для яєць - холодильник. За температури нижче 6°C бактерії сальмонели не розмножуються. Яйця зберігаються довше, якщо покласти їх гострим кінцем донизу. Річ у тім, що на тупому кінці є повітряна бульбашка, в якій можуть бути бактерії, тож є ймовірність, що під час перевертання вони потраплять до яйця. Яйця не можна зберігати з продуктами, що сильно пахнуть. Завдяки пористій шкаралупі вони легко вбирають сторонні аромати. Холестерин, що міститься в яйцях, не є небезпечним. Лецитин, якого багато міститься в яєчному жовтку, допомагає підтримувати рівень холестерину в нормі, запобігаючи розвитку серцево-судинних захворювань.

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