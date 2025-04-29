В Україні переписали ціни на низку продуктів: що подорожчало найбільше

На вартість продуктів впливають сезонні чинники.

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Як змінились ціни на овочі та фрукти / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні продовжують зростати цін на буряк та моркву

Серед овочів подешевшали: томати, огірки, перець, кабачок, цвітна та пекінська капуста

Серед фруктів подорожчали яблука, груші та виноград

В Україні знову зростають ціни на популярні овочі. Зокрема, на підвищення вартості впливають традиційні сезонні чинники, які повторюються щороку. Про це повідомляє EastFruit.

За словами аналітиків, продовжили зростати ціни на столові буряки. Фермери продають овоч за 22 – 32 гривні за кілограм порівняно з 20 – 30 гривнями минулого тижня.

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Обмежена пропозиція якісної моркви також дозволила місцевим фермерам підвищити відпускні ціни з 30 – 40 до 30 – 50 гривень за кілограм.

Водночас, зростання обсягів вибірки огірка у місцевих тепличних комбінатах і суттєві запаси румунської продукції призвели до обвалу цін на цей овоч з 80 – 100 гривень за кілограм минулого тижня до 27 – 60 гривень за кілограм зараз.

Також подешевшали томати (з 90 – 100 до 90 – 95 гривень за кілограм), солодкий перець (з 170 – 185 до 100 – 150 гривень за кілограм), пекінська капуста (з 65 – 75 до 50 – 65 гривень за кілограм), цвітна капуста (з 110 – 120 до 90 – 110 гривень за кілограм) і кабачок (з 100 – 110 до 50 – 100 гривень за кілограм).

У сегменті зелені знизилася вартість кропу (з 170 – 200 до 170 – 185 гривень за кілограм) і салату (з 70 – 80 до 55 – 75 гривень за кілограм), але ціни на часник продовжили зростати (з 130 – 170 до 140 – 170 гривень за кілограм).

Крім того, у фруктовому сегменті продовжує дорожчати яблуко (з 30 – 42 до 33 – 43 гривень за кілограм), груша (з 65 – 100 до 65 – 130 гривень за кілограм) і виноград (з 110 – 250 до 175 – 250 гривень за кілограм). Однак, звузився діапазон цін на апельсин (з 65 – 125 до 95 – 120 гривень за кілограм).

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні знизились ціни на нефасовані курячі яйця категорії С1. Великі супермаркети продають їх у середньому по 5,22 грн за штуку, що на 1,03 грн/штука дешевше, ніж на початку місяця.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що найближчими місяцями в Україні очікується поступове підвищення цін на хліб.

Водночас, провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Наталія Копитець заявила, що у квітні найбільше серед інших видів м'яса подорожчала свинина. Зокрема, підчеревина, ребра, лопатка, ошийок додали в ціні 4,1-9,5%, адже страви саме зі свинини є ключовими на великодньому столі.

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