Очікується зниження цін на овочі: ЗМІ опублікували прогноз

Як погодні умови та запаси впливають на овочевий ринок України.

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Коли чекати на зниження вартості / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

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Коли овочі на полицях стануть дешевшими

Як погода впливає на ринок і прогнози

Ціни на овочі на українському ринку продовжують коливатися, зокрема через сезонні чинники та зменшення запасів у сховищах. Згідно з даними Українського клубу аграрного бізнесу, у лютому спостерігалися значні цінові коливання на овочевому ринку.

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Чому зросли ціни на овочі

Основними факторами, що впливають на зростання вартості овочів, є зменшення кількості якісної продукції на ринку, завершення реалізації овочів зі сховищ і несприятливі погодні умови, які ускладнили збирання врожаю.

"Зростання цін на овочі зумовлене обмеженою пропозицією та стабільним попитом з боку гуртових і роздрібних покупців, тоді як імпортні позиції дешевшають через збільшення поставок та зниження внутрішнього попиту", — зазначають в УКАБ.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Коли очікувати подешевшання овочів в Україні

Експерти прогнозують, що ціни на овочі традиційно знижуватимуться в кінці травня – на початку червня. Це зниження обумовлене початком сезону збору овочів з відкритого ґрунту.

Однак погодні умови можуть вплинути на врожай: тепла весна без опадів ускладнює процес росту овочів. Якщо така погода збережеться, важко прогнозувати обсяг майбутнього врожаю.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україні спостерігається часткове зниження собівартості молока, оскільки попит на молочні продукти зменшився через їхню високу ціну.

Також вартість борщового набору до нового врожаю зросте на 15%, проте прогнозувати подальший ріст цін складно. За словами Марчука, ціни на овочі та інші продукти залежатимуть від урожаю.

Нагадаємо, ціни на м'ясо "підскочать" аж на 10% – відомо, які види м’яса подорожчають найбільше. Наразі м'ясо дорожчає, бо ціна на зернову групу є досить високою.

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Що таке Український клуб аграрного бізнесу? "Український клуб аграрного бізнесу", також УКАБ — це об'єднання передових агропромислових компаній України. У 2019 році УКАБ впевнено утримує статус асоціації № 1 в АПК України, об'єднуючи понад 100 знакових представників галузі — агрокомпаній та постачальників сільгоспресурсів, націлених на подальший розвиток вітчизняного агробізнесу. Діяльність УКАБ сприяє ефективному веденню бізнесу в АПК України і охоплює практично всі його процеси, від залучення інвестицій до глобальних завдань підвищення ефективності роботи аграрних компаній і розробки пропозицій з удосконалення аграрної політики. Клуб створено 2007 року групою аграріїв на чолі з Наталею Погожевою та Алексом Ліссітсою. Головний офіс асоціації знаходиться у Києві. Wikipedia

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