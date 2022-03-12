Скільки коштуватиме житло в Києві після війни / pixabay.com

Аналітики проаналізували нинішню ситуацію з війною в Україні і ринком нерухомості і заявили, що якщо бойові дії закінчаться в найближчі 10 днів, то ситуація з покупкою житла істотно не зміниться, хоча попит збільшиться. Однак, якщо повномасштабне вторгнення Росії затягнеться, то нерухомість в Києві подешевшає.

"Ситуація з ринком нерухомості зараз така, як з курсом гривні. На мій погляд, нерухомість однозначно подешевшає. Адже якщо раніше Київ, як столиця України, був привабливим для зарубіжних покупців, то тепер навряд чи хто-небудь захоче купувати житло тут. Великі проблеми будуть з новобудовами, де часто купували квартири іноземці", - розповів аналітик консалтингової компанії SV Development Сергій Костецький, повідомляє "Новина.LIVE".

Тим часом, британське видання PERE, що спеціалізується на аналітиці в сфері нерухомості, пише, що вторгнення Росії в Україну матиме безліч наслідків для приватної індустрії нерухомості. Тому викликані війною збої будуть чинити додатковий тиск на вартість будівництва.

Крім того, в результаті інфляційний період буде більш тривалим, а попит на житло буде значним.

Костецький додав, що зараз ринок продажів нерухомості завмер.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов прокоментував інформацію про можливе вторгнення Білорусі на територію України. За його словами, небезпека є, проте українські військові готові до цього.

Як відомо, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявив, що Білорусь готується вчинити напад на Україну до 21: 00 11 березня.

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