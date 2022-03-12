Росіяни на межі тотального безробіття: до кінця року без роботи залишаться 9 млн громадян

Росіяни масово позбавляються роботи

На жителів Росії чекає тотальне безробіття. Про це свідчать дані ЦПІ при РНБО України.

Відзначається, що в результаті агресії РФ проти України і санкцій західних партнерів росіяни вже втратили близько 100 тис.робочих місць.

Зокрема:

мережа ресторанів Mcdonald's забезпечувала роботою 62 тис. росіян;

корпорація PepsiCo - 20 тис. росіян;

IKEA - 15 тис.;

Inditex - 9 тис.;

KPMG - 4500;

PWC - 3700;

H&M - 3500;

LVMH - 3500;

L'Oreal - 2200;

Starbucks - 2000.

Всього станом на 11 березня з російського ринку вийшли 330 іноземних компаній.

Якщо ринок РФ покинуть ще 10 найбільших західних компаній, то роботу втратять як мінімум 120 тисяч росіян.

А в цілому за прогнозом до кінця року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян.

Нагадаємо, колишній депутат Держдуми, полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков розповів про настрої серед російських еліт і про те, як президент РФ Володимир Путін рятується від фізичної ліквідації З боку.

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