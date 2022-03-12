Росіяни на межі тотального безробіття: до кінця року без роботи залишаться 9 млн громадян

Найбільше працівників залишилися без заробітку через закриття Mcdonald's.
На жителів Росії чекає тотальне безробіття. Про це свідчать дані ЦПІ при РНБО України.
Відзначається, що в результаті агресії РФ проти України і санкцій західних партнерів росіяни вже втратили близько 100 тис.робочих місць.
Зокрема:
- мережа ресторанів Mcdonald's забезпечувала роботою 62 тис. росіян;
- корпорація PepsiCo - 20 тис. росіян;
- IKEA - 15 тис.;
- Inditex - 9 тис.;
- KPMG - 4500;
- PWC - 3700;
- H&M - 3500;
- LVMH - 3500;
- L'Oreal - 2200;
- Starbucks - 2000.
Всього станом на 11 березня з російського ринку вийшли 330 іноземних компаній.
Якщо ринок РФ покинуть ще 10 найбільших західних компаній, то роботу втратять як мінімум 120 тисяч росіян.
А в цілому за прогнозом до кінця року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян.
Нагадаємо, колишній депутат Держдуми, полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков розповів про настрої серед російських еліт і про те, як президент РФ Володимир Путін рятується від фізичної ліквідації З боку.
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Автор: Уляна Поліщук