За день вдалося врятувати понад 7 тисяч українців із заблокованих окупантами міст - Зеленський

Володимир Зеленський / Скріншот

Президент України Володимир Зеленський в рамках вечірнього звернення до українців, повідомив, що за минулий день, 11 березня, вдалося евакуювати ще понад 7 тисяч осіб з чотирьох населених пунктів.

За його словами, на прийдешніх вихідних спроби організувати нові гуманітарні коридори продовжаться.

"Сьогодні російські війська зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів. Але незважаючи на все це, вдалося врятувати 7144 людини з Енергодара, Бучі, Гостомеля, Козаровичі. І це 7144 причини, щоб і завтра, і після завтра намагатися організувати порятунок для українців з оточених міст. Ми будемо це робити. Ми будемо робити все, щоб завезти в українські міста гуманітарний вантаж", - заявив глава Української держави.

За його словами, Маріуполь так і залишається заблокованим російськими окупантами.

Також Зеленський заявив, що викрадення мера Мелітополя - нова стадія російського терору.

"Сьогодні в Мелітополі захопили мера міста Івана Федорова, який мужньо захищав Україну і людей. Очевидно, що це ознака слабкості загарбника. Вони не зустріли підтримки на нашій землі, хоча вони на неї дуже розраховували, бо роками брехали собі, що ніби в Україні чекають Росію. Вони не знайшли колаборантів. Тому вони перейшли до нової стадії терору. Вони намагаються фізично ліквідувати представників законної влади. Захоплення мера Мелітополя - це не тільки злочин проти конкретної людини, громади, України. Це злочини проти демократії", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, військові країни-агресора, які нині стверджують, що думали про навчання, коли незаконно перетинали кордон з Україною, знали про майбутнє вторгнення в Україну ще в січні поточного року. А безпосереднє бойове розпорядження про нанесення ударів по українських населених пунктах вони отримали ввечері напередодні вторгнення.

Читайте також: