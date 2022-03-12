У ГУР заявили, що повністю знають про плани Москви

Україні відомі плани Росії

Україна знає про всі плани Росії по захопленню її території. Відомо, що продовжувати війну вже хочуть тільки президент РФ Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу.

"Нам відомі майже всі їхні плани. Як тільки у великих кабінетах зароджуються якісь ідеї, ми відразу про них знаємо. Ще раз кажу, будь-які спроби захопити Україну військовим шляхом, вони проваляться", - повідомив глава управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Укрінформ, оприлюдненому в п'ятницю, 11 березня.

читайте також"В елітах зріє бажання позбутися нинішнього господаря Кремля": Гудков розповів про настрій в РФЗа його словами, 18 ворожих батальйонно-тактичних груп повністю втратили свою боєздатність, а ще 13 повністю знищені.

"31 батальйонно-тактична група за два тижні фактично втратила боєздатність. Це страшні втрати, яких у росіян ніколи ще не було", - додав Буданов.

Нагадаємо, військові країни-агресора, які нині стверджують, що думали про навчання, коли незаконно перетинали кордон з Україною, знали про майбутнє вторгнення в Україну ще в січні поточного року. А безпосереднє бойове розпорядження про нанесення ударів по українських населених пунктах вони отримали ввечері напередодні вторгнення.

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