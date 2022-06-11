"Шок для економіки": в НБУ оцінили катастрофічний сценарій з 50 грн/$

Сьогодні пропозиції валюти набагато менше, ніж попиту, підкреслила Катерина Рожкова.
Перша заступник голови Національного банку Катерина Рожкова прокоментувала питання про те, чи варто українцям чекати різкого стрибка гривні до курсу 50 грн/$.
"Ми ніколи не прогнозуємо курс. Він визначається попитом і пропозицією. Безготівковий курс ми зафіксували, тому що попит і пропозиція – не збалансовані. Сьогодні пропозиції валюти набагато менше, ніж попиту. Якби Національний банк не зафіксував курс, це був би шок для економіки", - підкреслила вона в коментарі Каналу 24.
"Якщо говорити про готівковий ринок, то принцип формування курсу точно такий же – попит і пропозиція. Люди сьогодні відчувають тиск з боку цін та інфляції і дійсно намагаються захистити себе, не маючи інших інструментів. Чим більше попит, тим більше можуть бути коливання курсів. На жаль, це спекулятивний ринок. Давайте говорити відверто - він на попит реагує підняттям курсу", - говорить перший заступник голови НБУ.
"Перехід або перенаправлення наших громадян у бік заощаджень з підвищенням нашої ставки повинен збалансувати цей ринок", - додала Рожкова.
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