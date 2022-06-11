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"Шок для економіки": в НБУ оцінили катастрофічний сценарій з 50 грн/$

11 червня 2022, 05:20

Сьогодні пропозиції валюти набагато менше, ніж попиту, підкреслила Катерина Рожкова.

долар
/ УНІАН

Перша заступник голови Національного банку Катерина Рожкова прокоментувала питання про те, чи варто українцям чекати різкого стрибка гривні до курсу 50 грн/$.

"Ми ніколи не прогнозуємо курс. Він визначається попитом і пропозицією. Безготівковий курс ми зафіксували, тому що попит і пропозиція – не збалансовані. Сьогодні пропозиції валюти набагато менше, ніж попиту. Якби Національний банк не зафіксував курс, це був би шок для економіки", - підкреслила вона в коментарі Каналу 24.

"Якщо говорити про готівковий ринок, то принцип формування курсу точно такий же – попит і пропозиція. Люди сьогодні відчувають тиск з боку цін та інфляції і дійсно намагаються захистити себе, не маючи інших інструментів. Чим більше попит, тим більше можуть бути коливання курсів. На жаль, це спекулятивний ринок. Давайте говорити відверто - він на попит реагує підняттям курсу", - говорить перший заступник голови НБУ.

"Перехід або перенаправлення наших громадян у бік заощаджень з підвищенням нашої ставки повинен збалансувати цей ринок", - додала Рожкова.

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