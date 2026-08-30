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"Хвилею збило з ніг": відомий співак опинився в епіцентрі атаки РФ

Христина Трохимчук
30 серпня 2026, 09:59
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Фронтмен гурту O.TORVALD показав наслідки ворожого удару.
Женя Галіч - напад РФ на Київську область
Женя Галіч - напад РФ на Київську область / колаж: Главред, фото: instagram.com, Женя Галіч

Ви дізнаєтеся:

  • Житло Жені Галича постраждало від детонації після удару РФ
  • Як музикант та його родина рятувалися від вибухів

Будинок лідера українського рок-гурту O.TORVALD та військовослужбовця Жені Галича серйозно постраждав у результаті чергового російського нападу на Київську область. Ворожий удар припав на село Міла Бучанського району. Про це співак повідомив у Instagram.

Після атаки на території місцевих складських приміщень спалахнула масштабна пожежа, що супроводжувалася детонацією. Вибухова хвиля пошкодила розташовані неподалік житлові будинки, зокрема помешкання музиканта. Родині артиста довелося терміново евакуюватися в безпечне місце.

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Женя Галіч показав руйнування в будинку
Женя Галич показав руйнування в будинку / фото: instagram.com, Женя Галіч

Сам артист спробував зафіксувати те, що відбувається, на камеру, але в той самий момент потрапив під потужну вибухову хвилю. На кадрах видно величезну вогняну кулю та траєкторії боєприпасів, що вибухнули.

"Це я вийшов, щоб зняти дим. Хвилею збило з ніг", - поділився Галич.

На щастя, ніхто з близьких музиканта не постраждав, проте самій будівлі завдано відчутної шкоди. У будинку вибило вікна, а вибухова хвиля буквально виривала двері з петель.

Женя Галіч зняв вибух, який зруйнував його будинок
Женя Галич зняв вибух, який зруйнував його будинок / фото: instagram.com, Женя Галич

"У нас усе гаразд. Родина в порядку. Ми евакуювалися. Ніч минула жахливо. Постійно чулися вибухи. Двері повиривало. Розбило вікна. Винні мають бути покарані, хтось віддав наказ зберігати це за кілька метрів від мирних мешканців. Хтось за це відповідав. Знайдіть відповідальних і покарайте показово", - емоційно підсумував артист.

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Про персону: Женя Галич

Женя Галич - український рок-музикант, лідер і фронтмен рок-гурту O.Torvald, радіо- та телеведучий, а також ветеран ЗСУ.

Створив гурт O.Torvald у 2005 році в Полтаві. Колектив випустив кілька успішних альбомів.

У 2017 році гурт представляв Україну на конкурсі "Євробачення" з піснею "Time".

Працював ведучим на українських музичних та розважальних телеканалах (М1, НЛО TV) і радіостанціях.

Навесні 2022 року, після початку повномасштабного російського вторгнення, добровільно вступив до лав Збройних сил України (служив у 135-му окремому батальйоні ТрО). Брав участь у бойових діях, зокрема в обороні Бахмута.

Через проблеми зі здоров’ям та тривале лікування після бойових виїздів офіційно списаний зі служби та має статус ветерана. Продовжує займатися волонтерством у громадській організації "Ветерани-добровольці", допомагає військовим та їхнім сім’ям, а також повертається до творчості.

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