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Путін може закінчити війну, але є нюанс: Стубб назвав умову для миру

Анна Косик
30 серпня 2026, 10:34
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Президент Фінляндії оцінив, в яких позиціях у війні зараз РФ та Україна.
Путін може закінчити війну, але є нюанс: Стубб назвав умову для миру
Президент Фінляндії розповів про план Путіна / Колаж: Главред, фото: instagram.com/alexstubb, скріншот з відео

Що повідомив Стубб:

  • Путін не має намірів закінчувати війну
  • У Кремлі задумаються про закінчення війни, коли для режиму виникне загроза
  • Україна зараз в найсильнішій позиції з 2022 року

Країна-агресор Росія переживає складну кризу через західні санкції та далекобійні удари України. Попри це кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін не збирається закінчувати війну.

Про це в інтерв'ю Bild заявив президент Фінляндії Александр Стубб. За його словами, на рішення Путіна припинити війну не можуть вплинути ані інфляція, ані банківська криза, ані великі втрати в армії РФ.

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"Я не вірю, що Росія припинить цю війну через економічний спад, який ми, власне, спостерігаємо зараз. Ніколи не варто недооцінювати здатність росіян переживати важкі економічні часи. Достатньо згадати радянський період, щоб це зрозуміти", - наголосив він.

Коли може настати переломний момент

На думку президента Фінляндії, коли у Кремлі відчують, що нинішньому режиму загрожує небезпека, ситуація може змінитися.

"Росія має терпіння, Росія має витривалість. Тому Росія має дійти висновку, що продовження цієї війни – незалежно від того, як вона визначає власну перемогу – більше не приносить жодної користі режиму", - пояснив іноземний лідер.

Вже зараз Кремль перебуває у "неприємному становищі". Водночас Україна, на думку Стубба, сьогодні - у найсильнішій та найкращій позиції за весь час повномасштабного вторгнення.

Чому РФ не хоче йти на поступки і закінчувати війну

Главред писав, що на думку політолога Володимира Фесенка, головним фактором, який зараз заважає припиненню вогню, є впевненість Кремля у можливості покращити свої позиції за допомогою військового тиску.

Особливо небезпечною експерт називає ситуацію в повітряній війні та загрозу російських балістичних атак. Політолог зазначає, що напередодні зими та протягом зимового періоду Москва може розраховувати використати ракетний терор як додатковий інструмент примусу України до поступок.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що партизани повідомили про диверсію на залізничній лінії в Бєлгородській області. За їхніми даними, було виведено з ладу дві релейні шафи, які забезпечували роботу залізничної автоматики.

Напередодні повідомлялося, що Росія у ніч на 30 серпня атакувала Київ. За даними ДСНС, внаслідок атаки постраждали щонайменше три людини, є пошкодження у чотирьох районах столиці.

Раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Донецьку в ніч на 29 серпня підірвали автомобіль першого заступника начальника Оленівської виправної колонії Дмитра Неєлова.

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Про джерело: Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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