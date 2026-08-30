"Найбільша нагорода": Федишин зробила заяву після гучного обурення чоловіка

Співачка відреагувала на гучну заяву свого чоловіка Віталія Човника та звернулася до шанувальників.

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Ірина Федишин про державні нагороди / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Федишин

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Як Ірина Федишин ставиться до відсутності державних звань

Що відповіла співачка на публічне звернення свого продюсера

Українська співачка Ірина Федишин вирішила особисто покласти край дискусіям навколо державних нагород і опублікувала допис в Instagram. Днями ім’я артистки опинилося в центрі уваги після того, як її чоловік і продюсер Віталій Човник публічно обурився відсутністю дружини серед діячів культури, удостоєних державних нагород і звань.

Продюсер нагадав, що лише у 2026 році звання "Заслужений артист України" отримали 85 осіб, а "Народний артист України" - 15, проте Федишин у цих списках так і не з’явилася. Також Човник з іронією згадав Потапа, який ще з 2020 року залишається заслуженим артистом.

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Ірина Федишин вагітна / скріншот із відео

Публікація викликала величезний резонанс, безліч репостів і бурхливі дискусії в соцмережах. Ірина Федишин зізналася, що не очікувала настільки масштабного відгуку, і опублікувала допис, пояснивши своє ставлення до ситуації.

"Друзі, насправді я завжди спокійно ставилася і ставлюся до нагород. Бо найважливіше - це ваша любов! Але у мене є чоловік, який вирішив висловити свою думку та підняти тему нагород. Я навіть не очікувала, що цей пост отримає такий резонанс - стільки ваших коментарів, репостів, повідомлень і публікацій у різних пабліках та ЗМІ", - поділилася співачка.

Ірина Федишин та Віталій Човник / фото: instagram.com, Віталій Човник

Артистка щиро подякувала шанувальникам за величезну підтримку та наголосила, що офіційні регалії для неї не стоять на першому місці.

"Дякую за таку неймовірну підтримку, за ваші слова та щирість. Я все бачу, читаю і дуже це ціную. Бо найбільша нагорода для артиста - ваша любов, повні зали та пісні, які живуть у ваших серцях", - заявила Федишин.

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Про особу: Ірина Федишин Ірина Федишин - українська співачка, авторка пісень, композиторка. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

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