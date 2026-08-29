В Україні ввели обмеження на базові продукти: список товарів та причини рішення

АТБ тимчасово обмежила продаж окремих товарів.

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Обмеження в АТБ, пусті полиці в супермаркеті / Колаж: Главред, фото: threads.com/@_bogdan_holovachuk_, threads.com/@zneshkodzhennya

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АТБ тимчасово обмежила продаж окремих товарів

Дозволяється не більше 6 одиниць або 6 кг в одні руки

У мережі запевняють, що дефіциту немає

Мережа супермаркетів "АТБ" тимчасово обмежила продаж окремих груп товарів. Покупцям дозволяють придбати не більше шести одиниць або шести кілограмів товару в одні руки. Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

У компанії запевняють, що дефіциту продукції немає. Обмеження стосуються олії, оцту, пластівців, продуктів швидкого приготування, консервів та яєць.

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Обмеження в АТБ / Фото: Threads

У компанії пояснили, що на рішення впливають не лише російські удари по складській та логістичній інфраструктурі. Додаткове навантаження створюють перекупники, які скуповують великі обсяги продукції, а потім перепродають її.

"Це критично збільшує навантаження на нашу логістику, яка покликана передусім безперебійно забезпечувати свіжими продуктами широкі верстви населення, навіть у найбільш небезпечних прифронтових регіонах", - пояснили в компанії.

Представник "АТБ" у коментарі Суспільному також наголосив, що дефіциту товарів у мережі немає. За словами компанії, обмеження покликані не допустити масової скупки продукції окремими покупцями.

Водночас у соцмережах українці активно обговорюють ситуацію. Частина користувачів підтримала рішення мережі, зазначаючи, що великі закупівлі можуть залишати інших покупців без необхідних товарів.

"Нарешті. Тепер панікери не вигрібатимуть усе, не думаючи про інших та створюючи дефіцит", - написав один із користувачів Threads.

Інші українці наголошують, що проблема може бути не лише в панічних закупівлях. Деякі покупці повідомляють про порожні полиці та перебої з постачанням окремих продуктів.

Водночас користувачі зауважують, що встановлене обмеження у шість одиниць легко обійти, якщо здійснювати кілька покупок окремими чеками.

"Ну купить 6 пачок, а через годину прийде і знов 6. Чеки різні - різні, покупка не одна, а дві. Тому, на жаль. хитрожопі, якщо захочуть все скупити, то скуплять", - зауважила користувачка.

Як удари впливають на бізнес - думка експерта

Економіст Андрій Новак пояснив, що російські удари по складській інфраструктурі змушують український бізнес не лише відновлювати зруйноване, а й закривати навіть неушкоджені об’єкти через загрозу нових атак.

Показовою є ситуація з мережею "Епіцентр". Після серії російських атак компанія почала закривати торговельні центри та вивозити товари з магазинів у районах із високим ризиком повторних ударів.

"Чому закрили? Не тому, що там безпосередньо сталося руйнування. Виходячи з досвіду, очікують, що вже кілька "Епіцентрів" потрапили під удар", - пояснив Новак.

Економіст зазначив, що такі рішення свідчать про погіршення очікувань бізнесу. За його словами, компанії змушені враховувати не лише фактичні збитки, а й ризик нових атак.

Удари по торговельних мережах України - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський повідомив про влучання російського безпілотника в супермаркет АТБ у Чернігові. Він охарактеризував це як свідомий російський терор і закликав посилити захист повітряного простору.

Раніше росіяни атакували торговий центр в Харкові. Мер зазначив, що внаслідок удару є жертви та постраждалі.

Міністр Тарас Висоцький пояснив, що Росія цілеспрямовано б'є по складах та розподільчих центрах. За його словами, деякі потужності зберігання знищені частково або повністю, іноді до 90%.

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Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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