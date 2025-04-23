Від 3 до 10 тисяч гривень на день народження - хто отримає виплату у 2025 році

На Закарпатті запровадили ініціативу для підтримки найстарших мешканців громади.

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Кому світить 10 000 грн на день народження у 2025 році / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Кому можуть виплатити до 10 тисяч грн на день народження

Які підстави для отримання виплати

У місті Мукачево на Закарпатті запровадили нову соціальну ініціативу. Мешканці поважного віку з нагоди дня народження отримуватимуть одноразову грошову допомогу. Про це пише видання На Пенсії.

Виплати призначені громадянам похилого віку — мешканцям громади, які досягли 85-річного віку та більше. Таку ініціативу гарантує Програма посиленого соціального та медичного захисту населення на 2024–2026 роки. Рішення про надання грошової допомоги ухвалюється міським головою на підставі офіційних списків отримувачів.

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Скільки і коли нараховуються гроші

Розмір допомоги залежить від віку ювіляра:

85 років — 3 000 гривень;

90 років — 5 000 гривень;

95 років — 7 000 гривень;

100 років і більше — 10 000 гривень.

Грошову допомогу мають перерахувати протягом трьох місяців із моменту досягнення відповідного віку.

Чи є така підтримка в інших містах

Такі ініціативи реалізуються і в інших громадах України, хоча суми та умови можуть відрізнятися. Щоб дізнатися, чи діє аналогічна програма у вашому населеному пункті, слід звернутися до місцевого органу самоврядування або соціального захисту.

Виплати в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні громадяни можуть отримати вищу пенсію, якщо добровільно відтермінують вихід на неї. Згідно із законом, за кожен місяць відтермінування до 5 років надбавка становить 0,5%, а понад 5 років — 0,75%.

Також у Дніпрі запровадили щомісячну грошову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг для родин з дітьми з інвалідністю та осіб з інвалідністю I–II групи. Виплати становлять 500 грн з квітня по жовтень і 700 грн – з листопада по березень.

Як повідомляв Главред, з початку 2025 року обмежили надто великі пенсії: частина виплат понад 23 610 грн тепер зменшується за спецкоефіцієнтами. Це не стосується військових-учасників бойових дій і родин загиблих.

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