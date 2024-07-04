Перевірки газових лічильників: за якого з порушень "блакитне паливо" відключать

В Україні з нинішнього року відновили проведення обов'язкового технічного огляду газового обладнання у квартирах і будинках.

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Як повірити газовий лічильник? / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

В Україні з 2024 року відновили проведення обов'язкового техогляду газового обладнання у квартирах і будинках. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з питань праці.

При цьому, повідомляють чиновники, бригади від представників газових компаній зобов'язані виявляти порушення, за які відразу ж відключають від газу. Зокрема, це може бути, приміром, демонтаж стіни між кімнатами з порушенням проєкту - внаслідок чого спальне місце не відокремлене стіною від газового обладнання.

Як, підлягає відключенню від системи газопостачання обладнання житлових і громадських будинків зі встановленням заглушки у разі:

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наявності витоків газу;

несправної автоматики безпеки;

несправностей оголовків димових і вентиляційних каналів;

відсутності тяги в димових і вентиляційних каналах;

самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання;

не забезпечення власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем) технічного обслуговування);

невідповідності системи газопостачання житлового будинку проєктній та виконавчо-технічній документації.

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Нагадаємо, що в Кабміні анонсували зростання тарифів. Світло для побутових споживачів подорожчає вже найближчим часом, проводяться остаточні розрахунки, сказав керівник Міненерго Герман Галущенко.

У ДТЕК відповіли, скільки в Україні застосовуватимуть графіки вимкнення світла. До моменту відновлення пошкодженої генерації, відключення електроенергії залишаються єдиним способом балансування енергосистеми, заявив Дмитро Сахарук.

Потепління знизило споживання, але повністю уникнути відключень поки що не вдасться, говорив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Ймовірно, відключення будуть і влітку, і восени, поки система не відновиться.

В Україні потрібно збільшити тариф на електроенергію для населення щонайменше до 7,5 грн/кВт. Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

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