'Хтось боїться': Зеленський висловився про чоловіків, які не хочуть воювати

Зеленський називає питання мобілізації в Україні найскладнішим зараз.

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Зеленський висловився про тих, хто не хоче воювати / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 38 окрема бригада морської піхоти

В Україні триває мобілізація, проте її темпи бажають бути кращими. Багато чоловіків ухилитися від призову. Президент України Володимир Зеленський розповів про своє ставлення до таких чоловіків в інтерв'ю The Guardian.

Він переконує, що розуміє людей, які не хочуть воювати, але питання мобілізації зараз залишається найскладнішим. Запас із людей, які добровільно пішли на фронт на перших етапах війни, здебільшого вже вичерпаний.

"Деякі люди не хочуть брати участь у війні. Хтось боїться. І я думаю, що вони люди. Усі ми люди. Але не скажеш, що зараз усі тікають, а раніше не тікали. Ні, це не так", - сказав він. відео дня

Водночас Зеленський залишив без відповіді питання про те, скільки Україна зможе воювати з армією, яка все частіше складається з мобілізаційних військ, а не з добровольців.

Мобілізація в Україні - хто має право на бронь від мобілізації

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна розглядає питання справедливого і раціонального бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Країні потрібна працююча економіка та інфраструктура для підтримки військових, які захищають країну. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Мобілізація військовозобов'язаних віком від 25 років може забезпечити Силам оборони України близько 100 тисяч нових бійців.

Крім того, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, коментуючи набуття чинності оновленою версією закону про мобілізацію в Україні, зазначає, що це дасть змогу державі знати, скільки здорових чоловіків віком від 18 до 60 років є в наявності, які вони мають військово-облікові спеціальності, і хто з них має право на бронювання або відстрочку. Він наголосив, що це змінить підхід до війни.

Закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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