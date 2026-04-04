Землю накрила потужна магнітна буря червоного рівня: коли вона закінчиться

Магнітна буря може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

https://glavred.net/synoptic/zemlyu-nakryla-moshchnaya-magnitnaya-burya-krasnogo-urovnya-kogda-ona-zakonchitsya-10754213.html Посилання скопійоване

Коли закінчиться магнітна буря

Ви дізнаєтеся:

Коли очікуються сильні магнітні бурі

Як вони впливають на людей

Землю накрила потужна магнітна буря з "червоним рівнем" небезпеки. Підвищена сонячна активність може впливати на самопочуття людей. Про це повідомляє meteoagent, передає Главред.

Так, у суботу, 4 квітня, сонячна активність підвищилася до К-індексу 5,7 — червоний рівень. Очікується, що у неділю потужність магнітної бурі знизиться до 4,7 балів та матиме жовтий рівень. А вже у понеділок сонячна активність впаде до 3,7 балів – зелений рівень.

відео дня

Прогноз магнітних бур / фото: meteoagent

Варто додати, що за даними meteoprog, 4 квітня на Землі очікується помірна магнітна буря рівня G2.

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулися дев'ять спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю) та два спалахи М1,3 і М3,5.

Очікується, що в суботу геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до рівня сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу. Також зараз на Сонці помічено 48 сонячних плям.

"Магнітна буря такої сили може бути причиною відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних людей і людей із серцево-судинними захворюваннями", - йдеться у повідомленні.

Вплив магнітних бур на людей

Під час магнітних бур метеозалежні люди можуть відчувати:

головний біль;

запаморочення;

зниження або підвищення артеріального тиску;

погіршення настрою;

тривожність;

депресію;

порушення сну;

загальну слабкість та втому.

Варто підкреслити, що симптоми та ступінь метеочутливості залежать від фізіологічних, психологічних та генетичних особливостей.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка: Главред

Як зменшити вплив магнітної бурі Зменшити вплив магнітних бур на самопочуття можна за допомогою простих прийомів. Наприклад: Регулярні фізичні вправи. Фізична активність покращує кровообіг, сприяє, нормалізації нервової системи та загальному зміцненню організму.

Корисні продукти харчування. Збалансоване харчування, багате на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, підтримує імунну систему та загальний стан організму.

Довгий та міцний сон. Сон потрібен для нормалізації гормонального фону та нервової системи. Недосипання може підвищити рівень стресу та тривожності, що робить організм більш вразливим до магнітних бур.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред