Літаки Ан-26 та Су-30 розбилися без допомоги ЗСУ - у ВМС назвали ймовірні причини

Ключові тези Плетенчука:
- У Криму сталися дві аварії російських літаків Ан-26 та Су-30
- Військово-морські сили ЗСУ не підтверджують причетність
У небі над окупованим Кримом сталося одразу дві аварії російських літаків Ан-26 та Су-30. Військово-морські сили ЗСУ не підтверджують свою причетність до цих інцидентів. Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"Ми не можемо підтвердити свою причетність до цих подій щодо вказаного літака (Ан-26 - ред.) з пасажирами на борту, їх налічувалось нібито 29 осіб, включаючи членів екіпажу. За наявною станом на зараз інформацією, імовірніше за все, це був нещасний випадок", - заявив він.відео дня
Однією з версій є збій у роботі російських систем ППО або радіоелектронної боротьби. Окупанти настільки активно глушать GPS у Криму, що могли випадково "дезорієнтувати" власний борт.
Схожа ситуація і з винищувачем Су-30. У ВМС також не підтверджують факт збиття літака.
"Імовірніше за все, мала місце аварія, пов’язана з експлуатацією вказаного літака. Це може бути пов’язано з екстремальними режимами експлуатації цих літаків", - припустив Плетенчук.
Речник уточнив, що постійне використання авіації в Азово-Чорноморському регіоні веде до швидкого зношення техніки та втоми екіпажів. Початок активного сезону польотів лише загострив ці проблеми.
Ліквідація російських літаків - новини за темою
Нагадаємо, 1 квітня стало відомо, що у Криму розбився російський військово-транспортний літак Ан-26. На борту перебували 6 членів екіпажу та 23 пасажири, всі загинули. Літак зник з радарів близько 18:00 і врізався у скельний масив.
Також російські ВКС втратили Су-34, але офіційного підтвердження від України немає. Інформацію поширили блогери, використавши старе фото літака 2024 року з підробленим бортовим номером.
Як повідомляв Главред, 28 січня російські окупанти втратили Су-30 і Су-34. Су-34 розбився через технічну несправність у Курській області, екіпаж загинув. Су-30 збито на південному напрямку
Про персону: Дмитро Плетенчук
Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).
З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".
У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.
