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Популярна в Україні крупа може стати дорожчою: чи варто готуватися до дефіциту

Марія Николишин
20 серпня 2026, 20:44
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Виробництво крупи залишиться на торішньому рівні, проте вартість на полицях може піти вгору.
Популярна в Україні крупа може стати дорожчою: чи варто готуватися до дефіциту
Попри відсутність дефіциту ціна на гречку може змінитися / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Гречка може подорожчати на 15% у 2026 році
  • Урожай очікують на рівні понад 80 тис. тонн
  • Дефіциту продовольства в Мінагрополітики не прогнозують

Гречка в Україні може подорожчати щонайменше на 15% протягом 2026 року, попри стабільні обсяги виробництва. Про це заявив міністр агрополітики і продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, урожай крупи очікується приблизно таким самим, як торік - понад 80 тисяч тонн. Тобто підстав для нестачі продукту на внутрішньому ринку немає, а мова йде виключно про цінову динаміку.

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"Ціна найближчим часом, імовірно, залишатиметься близькою до нинішнього рівня, хоча можливе її зростання до 15%", - наголосив він.

Міністр уточнив, що удари РФ по розподільчих центрах та підприємствах не знизили обсяги продовольства для внутрішнього попиту.

"Загрози фізичного дефіциту продовольства немає. Продукція буде доступна в кожному населеному пункті. Але певний час може бути менший вибір, ніж до якого звикли споживачі", - підсумував Висоцький.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Які продукти також можуть подорожчати

Заступниця генерального директора Асоціації виробників молока Олена Жупінас говорила, що зростання собівартості виробництва та втрати торговельних мереж через пошкодження запасів можуть призвести до помітного подорожчання молочної продукції в Україні.

За її словами, ціни можуть зрости більш ніж на 10%, оскільки бізнесу доведеться компенсувати понесені збитки.

"Подорожчання відбудеться однозначно. Ми маємо розуміти, що всі ці втрати бізнесу - вони так чи інакше ляжуть на плечі пересічного українського споживача. Я думаю, що подорожчання буде не на 5% і не на 10%. На 5–10% ми очікували подорожчання у вигляді інфляції – у нас майже 9% річної інфляції. Я думаю, що подорожчання буде більшим, бо доведеться якимось чином покривати всі ці збитки", - зауважила вона.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, кандидатка сільськогосподарських наук Тетяна Олійник сказала, що аномальна літня спека знизить урожай картоплі в Україні, а вже восени закупівельні ціни на неї можуть зрости на 25–30%.

Водночас ціни на кавуни в Україні обвалилися до 2-10 грн/кг, що в середньому на 34% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Причина - різке зростання пропозиції баштанної продукції.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголошував, що продовольчого дефіциту в Україні немає, а порожні полиці в частині супермаркетів - це тимчасовий наслідок збоїв у постачанні після атак країни-агресора Росії.

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Про персону: Олена Жупінас

Олена Жупінас - заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока України. Фахівчиня працює у сфері молочної галузі та аграрного ринку, займається аналітикою виробництва, споживання та цінових тенденцій на ринку молочної продукції. Регулярно коментує для медіа ситуацію в молочному секторі, зокрема питання попиту, експорту та сезонних коливань цін.

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