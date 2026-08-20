В Україні суттєво подорожчає базовий продукт: коли очікується стрибок цін

Що повідомила Олійник:
- Спека знизить урожай картоплі
- Восени закупівельні ціни можуть зрости на 25–30%
- Взимку картопля може подорожчати ще на 10%
Аномальна літня спека знизить урожай картоплі в Україні, а вже восени закупівельні ціни на неї можуть зрости на 25–30%. Про це в коментарі виданню "Главком" заявила кандидатка сільськогосподарських наук Тетяна Олійник.
За словами експерта, протягом п'яти днів поспіль температура перевищувала 37°C, а цей період збігся із цвітінням та бутонізацією - часом, коли рослина закладає і формує майбутній урожай.
"За такої температури картопля зупиняє ростові процеси. Це культура помірного клімату, тому такі високі температури для неї критичні. У цей період рослина фактично починає зберігати ресурси і витрачати їх на виживання, а не на формування та налив бульб", - пояснила Олійник.
Чому картопля раніше дешевшала
Наприкінці літа на ринку тимчасово склалася картина, коли кілограм картоплі коштував лише 6,5–8 гривень. Причина - масовий продаж ранніх сортів, які не призначені для тривалого зберігання і мають швидко реалізовуватися.
Втім, за прогнозом експерта, ця ситуація найближчим часом зміниться, щойно ринок перейде на інші сорти.
Наскільки подорожчає картопля восени і взимку
Коли запаси ранньої картоплі вичерпаються, а на прилавках з'являться середньостиглі та пізні сорти, динаміка цін розвернеться в протилежний бік.
"Орієнтовно у жовтні-листопаді, я думаю, закупівельні ціни зростуть приблизно на 25–30 відсотків", - зазначила Олійник.
Взимку картопля зі сховищ також може подорожчати. Це пов'язано, зокрема, з додатковими витратами на вентилювання та підтримання необхідного режиму зберігання.
"Тут можливе підвищення приблизно на 10 відсотків", - підсумувала експерт.
Чи загрожує Україні дефіцит продуктів
Главред писав, що за словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, продовольчого дефіциту в Україні немає, а порожні полиці в частині супермаркетів - це тимчасовий наслідок збоїв у постачанні після атак Росії.
Російська сторона зараз веде системну кампанію в соцмережах, аби підштовхнути українців до масових закупівель товарів першої необхідності. Хоча причин для паніки наразі немає.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що зростання собівартості виробництва та втрати торговельних мереж через пошкодження запасів можуть призвести до помітного подорожчання молочної продукції в Україні.
Раніше повідомлялося, що ціни на кавуни в Україні обвалилися до 2-10 грн/кг, що в середньому на 34% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Причина - різке зростання пропозиції баштанної продукції.
Напередодні стало відомо, що споживчі ціни в Україні в липні 2026 року зросли на 0,3%. У річному обчисленні інфляція в липні 2026 року зросла до 7,7% з 7,2% за підсумками червня.
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Про персону: Тетяна Олійник
Тетяна Олійник - кандидатка сільськогосподарських наук, заступниця директора з наукової роботи Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України.
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