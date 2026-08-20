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В Україні суттєво подорожчає базовий продукт: коли очікується стрибок цін

Анна Косик
20 серпня 2026, 16:24
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Ціни можуть зрости майже на третину через зниження урожаю.
В Україні суттєво подорожчає базовий продукт: коли очікується стрибок цін
Як в Україні зміняться ціни на картоплю / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомила Олійник:

  • Спека знизить урожай картоплі
  • Восени закупівельні ціни можуть зрости на 25–30%
  • Взимку картопля може подорожчати ще на 10%

Аномальна літня спека знизить урожай картоплі в Україні, а вже восени закупівельні ціни на неї можуть зрости на 25–30%. Про це в коментарі виданню "Главком" заявила кандидатка сільськогосподарських наук Тетяна Олійник.

За словами експерта, протягом п'яти днів поспіль температура перевищувала 37°C, а цей період збігся із цвітінням та бутонізацією - часом, коли рослина закладає і формує майбутній урожай.

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"За такої температури картопля зупиняє ростові процеси. Це культура помірного клімату, тому такі високі температури для неї критичні. У цей період рослина фактично починає зберігати ресурси і витрачати їх на виживання, а не на формування та налив бульб", - пояснила Олійник.

Чому картопля раніше дешевшала

Наприкінці літа на ринку тимчасово склалася картина, коли кілограм картоплі коштував лише 6,5–8 гривень. Причина - масовий продаж ранніх сортів, які не призначені для тривалого зберігання і мають швидко реалізовуватися.

Втім, за прогнозом експерта, ця ситуація найближчим часом зміниться, щойно ринок перейде на інші сорти.

Наскільки подорожчає картопля восени і взимку

Коли запаси ранньої картоплі вичерпаються, а на прилавках з'являться середньостиглі та пізні сорти, динаміка цін розвернеться в протилежний бік.

"Орієнтовно у жовтні-листопаді, я думаю, закупівельні ціни зростуть приблизно на 25–30 відсотків", - зазначила Олійник.

Взимку картопля зі сховищ також може подорожчати. Це пов'язано, зокрема, з додатковими витратами на вентилювання та підтримання необхідного режиму зберігання.

"Тут можливе підвищення приблизно на 10 відсотків", - підсумувала експерт.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Чи загрожує Україні дефіцит продуктів

Главред писав, що за словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, продовольчого дефіциту в Україні немає, а порожні полиці в частині супермаркетів - це тимчасовий наслідок збоїв у постачанні після атак Росії.

Російська сторона зараз веде системну кампанію в соцмережах, аби підштовхнути українців до масових закупівель товарів першої необхідності. Хоча причин для паніки наразі немає.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що зростання собівартості виробництва та втрати торговельних мереж через пошкодження запасів можуть призвести до помітного подорожчання молочної продукції в Україні.

Раніше повідомлялося, що ціни на кавуни в Україні обвалилися до 2-10 грн/кг, що в середньому на 34% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Причина - різке зростання пропозиції баштанної продукції.

Напередодні стало відомо, що споживчі ціни в Україні в липні 2026 року зросли на 0,3%. У річному обчисленні інфляція в липні 2026 року зросла до 7,7% з 7,2% за підсумками червня.

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Про персону: Тетяна Олійник

Тетяна Олійник - кандидатка сільськогосподарських наук, заступниця директора з наукової роботи Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України.

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