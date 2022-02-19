"Помідори за 79 грн, банани за 31 грн": експерти пояснили, чому дорожчають фрукти та овочі

Експерти пояснили, чому дорожчають фрукти і овочі/ ua.depositphotos.com

В Україні за останні тижні в значній мірі подорожчали (на 29%) помідори і яловичина. Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

"У зимовий період помідори на полиці супермаркетів надходять як від українських тепличників, так і з Туреччини. Ціни на помідори (79,82 грн/кг в середньому) від українських виробників підвищуються через зростання собівартості виробництва даного овоча. В останні місяці істотно зросла вартість енергоресурсів, необхідних для обігріву теплиць. У той же час і з тієї ж причини зростає ціна помідорів в Туреччині, яка є основним постачальником овочів в Україну (в зимовий період теплиці в Туреччині частково опалюється). Крім того, негативно на ціну вплинули часткова девальвація гривні. Сукупність цих факторів і призвела до такого зростання цін на помідори", - пояснюють аналітики організації.

Крім того, виросли в ціні банани, які в кінці зими завжди чи не головний фрукт на полицях супермаркетів. За два останні тижні ціна на них збільшилася на 7%. І зараз банани коштують близько 31,70 гривень за кілограм.

Експерти кажуть, що банани подорожчали, оскільки повністю відсутні доступні за ціною їм аналоги (лише яблука і цитрусові), а також через падіння курсу гривні (оскільки банани в Україні імпортований товар).

читайте такожЗ початку року в Україні різко подорожчали овочі та яловичина

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Ціни на продукти в Україні:

В Україні рекордно піднялися ціни на продукти. Деякі подорожчали на 20-30%.

Зокрема, огірки вже коштують по 90 грн/кг, томати по 50-60 грн/кг, буряк по 15 грн/кг, білокачанна капуста по 20 грн/кг, морква і цибуля по 13 грн/кг.

У Держстаті підрахували, що за рік овочі подорожчали в 2,5 рази.

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