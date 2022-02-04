Буханець за 25,95 грн: в Україні ціни на хліб побили п'ятирічний рекорд

Хліб / УНІАН

В Україні ще раз подорожчали хлібо-булочні вироби. І тепер вони досягли рекордного показника за останні п'ять років. Про це повідомляється на сайті Мінфін.

У лютому 2022 року 600-грамовий буханець хліба в українських супермаркетах продають по 25,95 грн. Варто відзначити, що в січні поточного року вартість продукту становила 25,20 грн.

Подорожчав за місяць також і нарізний хліб (600 грам). Зараз він коштує 25,50 гривень, а місяцем раніше коштував — 23,40 гривень. Ціна на пшеничний хліб в супермаркетах:

Novus - 23,99 грн;

Megamarket - 27,90 грн.

Повідомляється, що, починаючи з серпня 2021 року, ціни на пшеничний хліб почали стрімко зростати. До вересня ціна збільшилася на 45 копійок і покупцям хліб вже обходився в 23,40 грн за 600 грам. Відтоді вартість хліба щомісяця зростає. До лютого ціна стала рекордною за останні п'ять років.

Також в Україні дорожчає житній хліб. Зараз в супермаркетах його продають по 31,45 грн за 950 грам. Місяцем раніше його ціна становила 30,66 грн за 900 грам. За останній місяць подорожчали і батони. Наприклад, "Київський нарізний" зараз коштує в середньому 24,33 грн за 500 грам. У січні ж, до слова, цінник на батон був в районі 23,02 грн за 500 грам.

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Нагадаємо, раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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