Погода диктує свої умови: чому популярна ягода різко здешевіла та яка ціна зараз

Про головне:
- Виробники знижують ціни через швидке псування ягід
- Попит падає, а пропозиція зростає
- Аналітики прогнозують подальше здешевлення
Оптові ціни на черешню в Україні продовжують знижуватись. Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, виробники змушені йти на такий крок через стрімке погіршення якості ягід, спричинене несприятливими погодними умовами.
Минулого тижня ціни тримались у межах 140–200 грн/кг, однак цього тижня в південних і центральних регіонах країни вони впали до 115–160 грн/кг. Таким чином, черешня подешевшала в середньому на 18%.
Оператори ринку фіксують значну кількість некондиційної продукції. За їх словами, об’ємні опади серйозно вплинули на товарні характеристики ягоди, а термін її реалізації став коротшим.
"Більшість виробників прийняли рішення знизити відпускні ціни на ці ягоди, щоб прискорити темпи збуту в цьому сегменті", — йдеться у повідомленні.
Ціни на продукти - новини України
Як повідомляв Главред, у липні в Україні очікується зниження цін на овочі — подешевшають помідори, огірки, молода картопля та цибуля. Економіст Олег Пендзин пояснив, що зазвичай здешевлення відбувається в червні, однак цього року сезон затягнувся через погоду.
Також знизилися ціни на молочні продукти, попри загальне зростання цін на продукти. За даними Мінфіну, станом на 26 червня кисломолочний сир подешевшав з 93,66 до 92,53 грн, кефір — з 62,32 до 58,49 грн, а сметана — з 54,16 до 52,99 грн за упаковку.
Крім того, ціни на картоплю нового врожаю 2025 року в Україні поступово знижуються. Основною причиною падіння вартості є збільшення обсягів врожаю.
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