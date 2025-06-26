У 100 гривень можна вкластися: в Україні змінилися ціни на популярні продукти

Всього за місяць вартість молочних товарів знизилась на кілька гривень.

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Як змінилися ціни на молочну продукцію / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Кілька молочних продуктів подешевшали за останній місяць

Кефір у супермаркетах коштує менше 60 гривень

В Україні на тлі стрімкого зростання цін на низку продуктів подешевшали товари з молочного відділу супермаркетів. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

Зокрема, у порівнянні з попереднім місяцем, знизилась ціна на кисломолочний сир. У травні він коштував 93,66 гривні, а станом на 26 червня вартість такого ж сиру складає 92,53 гривні.

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Переписали у супермаркетах ціни і на кефір. Якщо минулого місяця 950 мілілітрів продавали по 62,32 гривні, то тепер кефір коштує 58,49 гривень.

Ще однією позицією серед молочних продуктів, яка знизилась у ціні за останній місяць є сметана. Різниця у цінах хоч і не суттєва, але помітна: 54,16 гривні у травні проти 52,99 гривень вкінці червня.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред повідомляв, що впродовж липня 2025 року очікується здешевшання овочів – до 10% проти червневих цін. Через розширення обсягів постачання та стабільний споживчий попит дещо здешевшали окремі види салатних овочів.

Раніше економіст Олег Пендзин також попереджав, що у липні ціни на овочі почнуть знижуватися. Зокрема, подешевшають помідори огірки, молода картопля та цибуля.

Нещодавно стало відомо, що в Україні триває щомісячне здорожчання продукції хлібопекарської галузі. На думку головної наукової співробітниці відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", д.е.н. Світлани Черемісіної, протягом липня 2025 року хліб може знову зрости в ціні. Подорожання може бути на 1-2%.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

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