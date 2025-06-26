'Другий хліб' стає доступнішим: в Україні знижуються ціни на ключовий продукт

Коротко:
- Молода картопля поступово дешевшає
- Овоч продають по 18–28 грн/кг
- Прогнозується подальше здешевлення картоплі через збільшення врожаю
Ціни на картоплю нового врожаю 2025 року в Україні поступово знижуються. Основною причиною падіння вартості є збільшення обсягів врожаю. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.
За даними аналітиків, виробники вже активно реалізують молоду картоплю за ціною 18–28 грн/кг (приблизно $0,43–0,67/кг). В середньому це на 10% дешевше, ніж тиждень тому.
Зниження цін пов’язане з тим, що кількість картоплі нового врожаю з місцевих господарств значно зросла. Водночас різкого падіння вартості вдалося уникнути завдяки високому попиту на цей продукт серед покупців.
Аналітики зазначають, що поточна ціна все ще залишається приблизно на 30% вищою, ніж в аналогічний період минулого року. Водночас прогнозується, що тенденція до здешевлення збережеться і наступного тижня, адже збір врожаю тільки набирає обертів й пропозиція продукції продовжить зростати.
Ціни на продукти - новини України
Як повідомляв Главред, у липні в Україні очікується зниження цін на овочі — подешевшають помідори, огірки, молода картопля та цибуля. Економіст Олег Пендзин пояснив, що зазвичай здешевлення відбувається в червні, однак цього року сезон затягнувся через погоду.
Також знизилися ціни на молочні продукти, попри загальне зростання цін на продукти. За даними Мінфіну, станом на 26 червня кисломолочний сир подешевшав з 93,66 до 92,53 грн, кефір — з 62,32 до 58,49 грн, а сметана — з 54,16 до 52,99 грн за упаковку.
Крім цього, у липні 2025 року закупівельна ціна на молоко може трохи знизитись через недостатню пропозицію якісного молока та відсутність державного регулювання. Молоко ґатунку "екстра" кошуватиме близько 15,8 грн.
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