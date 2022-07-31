За долар - 50 гривень: українців приголомшили найгіршим сценарієм девальвації

/ УНІАН

Найближчим часом можна очікувати істотного підвищення курсу долара, заявив відомий бізнесмен Сеяр Куршутов.

Прогнозом про те, яким може бути курс валют в Україні в серпні він поділився на своїй сторінці в Фейсбук.

Бізнесмен не виключив, що в останній місяць літа готівковий курс буде встановлений в діапазоні 45-50 грн/дол.

"Поспілкувавшись з двома компетентними людьми, можу прогнозувати в серпні стабілізацію готівкового курсу в діапазоні 45-50 грн за 1$. При цьому безготівковий курс, поки підвищувати не планують. Малому бізнесу і споживачам не солодко, але в країні війна, системні проблеми з експортом і дохідною частиною бюджету. Така реальність. Краще адаптуватися, ніж панікувати", - додав Куршутов.

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