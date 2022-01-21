Тарифи на комуналку злетять: у Нацбанку назвали причину і терміни

Українців попередили про зростання ЖКГ-тарифів / УНІАН

Збільшення світових цін на енергоносії загрожує зростанням житлово-комунальних тарифів в Україні.

У Національному банку пояснили, що прогноз інфляції на 2022 рік збільшився з 5% до 7,7%.

Причина зростання ЖКГ-тарифів

У документі уточнюється, що ціни на енергоносії будуть залишатися високими довше, ніж прогнозувалося, що призведе до тиску на виробничі витрати бізнесу і зажадає поступової корекції тарифів на ЖКП.

Ще одним фактором названо продовження цінового тиску з боку країн торгових партнерів України, у яких інфляція тільки наближається до пікових значень.

В установі назвали перегляд тарифів на Україні одним з найважливіших проінфляційних ризиків. У той же час, там вважають, що відстрочка такого рішення буде створювати ціновий тиск в майбутньому.

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"Приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів усуне в енергетичному секторі дисбаланси, але створить інфляційний тиск і призведе до погіршення очікувань. У той же час відстрочка рішень по тарифах буде створювати квазіфіскальні дисбаланси і ціновий тиск в майбутньому", – йдеться в повідомленні.

Коли планують приборкати інфляцію

За словами голови НБУ Кирила Шевченка, в 2022 році інфляція сповільниться, але повернеться до мети 5% лише в 2023 році.

У той же час більш швидкому уповільненню інфляції завадили перенесення на вартість товарів і послуг подальшого зростання світових цін на енергоносії і тиск з боку інших виробничих витрат бізнесу, в тому числі і на оплату праці. Також зберігався вплив стійкого споживчого попиту.

"Світові ціни на енергоносії залишатимуться вищими довше, ніж очікувалося раніше. Це не тільки буде тиснути на виробничі витрати бізнесу, але і зажадає поступової корекції тарифів на житлово-комунальні послуги. Збережеться і значний ціновий тиск з боку країн-торговельних партнерів України, в яких інфляція лише наближається до пікових значень. Надалі будуть реалізовуватися вторинні ефекти від зростання виробничих витрат бізнесу на сировину і оплату праці", - сказав глава Нацбанку.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в 2022 році в Україні очікується нове підвищення комунальних тарифів.

За даними Асоціації водоканалів, постачальники зазнають збитків у зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію і зарплат.

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