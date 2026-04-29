Уряд зафіксував тариф на електроенергію - скільки платитимуть українці

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення залишити без змін вартість електроенергії для населення.

Уряд зафіксував ціну на електроенергію до осені 2026 року

Ключові тези Свириденко:

Тарифи на світло не ростимуть до 31 жовтня 2026 року

Базова ціна - 4,32 грн за кВт⋅год

Для домогосподарств з електроопаленням діятиме пільга - 2,64 грн за кВт⋅год

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення залишити незмінною вартість електроенергії для населення. Чинний тариф діятиме щонайменше до кінця жовтня 2026 року. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Згідно з рішенням уряду, ціна на електроенергію для побутових споживачів зафіксована на рівні 4,32 грн за кВт⋅год. Цей тариф діятиме до 31 жовтня 2026 року, що гарантує стабільність витрат для домогосподарств протягом наступних півтора року.

Окрему підтримку отримають родини, чиї домівки обладнані системами електроопалення або не мають доступу до газу та централізованого тепла. Для таких споживачів у період опалювального сезону (з 1 жовтня по 30 квітня) запроваджується спеціальний тариф:

2,64 грн за кВт⋅год — за умови споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць;

— за умови споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць; 4,32 грн за кВт⋅год — у разі перевищення ліміту у 2 000 кВт⋅год.

Як зазначила Юлія Свириденко, такий крок спрямований на зменшення фінансового навантаження на українські родини, особливо на ті, для яких електрика є основним джерелом тепла.

Тариф на електроенергію в Україні - останні новини

Нагадаємо, раніше у Центрі протидії дезінформації повідомляли, що в мережі поширюються фейки про нібито підготовку підвищення тарифів на електроенергію та тепло для населення. Насправді ця інформація не відповідає дійсності.

Як повідомляв Главред, прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявляла, що уряд наразі не розглядає питання підвищення тарифу на електроенергію для побутових споживачів.

Водночас експерт з енергетики Юрій Корольчук припустив, що через складну ситуацію в енергосистемі та пошкодження інфраструктури в Україні вже цього року можливе підвищення тарифів на електроенергію для населення. За його словами, тариф може зрости до 5–5,5 грн за кВт-год.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

