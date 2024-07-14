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Коли за великого стажу дають мізерні пенсії: у чому причина

Дмитро Відоменко
14 липня 2024, 15:45
86
В Україні пенсійна система влаштована таким чином, що з часом виплата застаріває (застарівають показники, які враховуються у формулі розрахунку пенсії).
Купюри, старенька
Українці з великим стажем можуть отримувати малі пенсії: що відбувається? / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і УНІАН

В Україні пенсійна система влаштована таким чином, що з часом формула виплат застаріває (тобто застарівають показники, які враховуються в ній). Таким чином, навіть люди, у яких великий трудовий стаж, можуть отримувати маленьку пенсію. Про це йдеться в публікації видання "На пенсії".

Як свідчить офіційна статистика, станом на квітень 2024 року приблизно дві третини пенсіонерів отримують пенсію не вище 5 тисяч грн.

"У нашій пенсійній системі розмір пенсії залежить від кількості стажу та розміру зарплати. 40 років стажу дають змогу отримувати пенсію в розмірі не менше 40% від зарплати. А ось розрахунок зарплати, яка враховується для нарахування пенсії, не дуже справедливий, зокрема, через недостатню індексацію", - зазначають журналісти.

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Як кажуть у ПФУ, коли людина виходить на пенсію, то враховується її середня зарплата за три попередні роки і множать її на індивідуальний коефіцієнт. Потім цю середню зарплату, за підсумком, щороку мають індексувати.

Але вона все одно не може наздогнати призначувані сьогодні пенсії з урахуванням більш сучасної, більш високої зарплати. За чинним законодавством для обчислення пенсії людина могла обрати для розрахунку довідку про зарплату за 2 або 5 років. Тобто була можливість обрати найвигідніші періоди або брати зарплату за останні роки перед виходом на пенсію.

А ось із 2004 року правила істотно змінилися і відтоді для пенсії обов'язково враховують заробітну плату за всі періоди роботи - починаючи з 1 липня 2000 року і до моменту призначення пенсії.

Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування, здійснює збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних оплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, що в Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн. В Україні з 1 січня 2024 року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 грн, що на 2 680 грн більше, ніж у 2023-му.

Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2024-й. Кабінет Міністрів закінчив процес розроблення держбюджету України на 2024 роки до першого читання в Раді, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Чиновники пояснили, хто під загрозою - чи багато українців ризикують позбутися пенсії. Повноцінну виплату пенсій можуть принципово зупинити, якщо українець не використовує свій банківський рахунок понад 6 місяців.

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