Коли за великого стажу дають мізерні пенсії: у чому причина

В Україні пенсійна система влаштована таким чином, що з часом виплата застаріває (застарівають показники, які враховуються у формулі розрахунку пенсії).

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Українці з великим стажем можуть отримувати малі пенсії: що відбувається? / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і УНІАН

В Україні пенсійна система влаштована таким чином, що з часом формула виплат застаріває (тобто застарівають показники, які враховуються в ній). Таким чином, навіть люди, у яких великий трудовий стаж, можуть отримувати маленьку пенсію. Про це йдеться в публікації видання "На пенсії".

Як свідчить офіційна статистика, станом на квітень 2024 року приблизно дві третини пенсіонерів отримують пенсію не вище 5 тисяч грн.

"У нашій пенсійній системі розмір пенсії залежить від кількості стажу та розміру зарплати. 40 років стажу дають змогу отримувати пенсію в розмірі не менше 40% від зарплати. А ось розрахунок зарплати, яка враховується для нарахування пенсії, не дуже справедливий, зокрема, через недостатню індексацію", - зазначають журналісти.

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Як кажуть у ПФУ, коли людина виходить на пенсію, то враховується її середня зарплата за три попередні роки і множать її на індивідуальний коефіцієнт. Потім цю середню зарплату, за підсумком, щороку мають індексувати.

Але вона все одно не може наздогнати призначувані сьогодні пенсії з урахуванням більш сучасної, більш високої зарплати. За чинним законодавством для обчислення пенсії людина могла обрати для розрахунку довідку про зарплату за 2 або 5 років. Тобто була можливість обрати найвигідніші періоди або брати зарплату за останні роки перед виходом на пенсію.

А ось із 2004 року правила істотно змінилися і відтоді для пенсії обов'язково враховують заробітну плату за всі періоди роботи - починаючи з 1 липня 2000 року і до моменту призначення пенсії.

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування, здійснює збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних оплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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