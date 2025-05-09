По кишені не усім: в Україні підскочили ціни на популярні молочні продукти

Купівля молока чи сиру може відчутно вдарити по кишені українців.

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Молочна продукція в Україні подорожчала / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Вершкове масло та молоко зросли у ціні

Українцям доведеться віддати за пачку кисломолочного сир майже 100 гривень

Ціни на продукти в Україні продовжують зростати. Зачепила ця тенденція і молочну продукцію, яка за місяць досить стрімко подорожчала, про що свідчать дані на сайті Мінфін.

У травні українці у середньому віддають за пачку молока 53,56 гривень, в той час як місяць тому вона коштувала 49,75 гривень. Тобто за такий короткий час молоко зросло у вартості на 3,81 гривні.

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Кисломолочний сир цього місяця обійдеться у середньому 93,66 гривень за 300 грамів, хоча у квітні таку ж пачку продукту можна було придбати за 89,96 гривень.

Подорожчало в Україні і 73% масло. Минулого місяця його середня ціна становила 104,72 гривень, а сьогодні за нього доведеться віддати вже 106,45 гривень за 200 грамів.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, голова Комітету економістів України Андрій Новак спрогнозував, що в Україні у різних регіонах по-різному будуть змінюватися ціни на овочі цього літа. Найвищими ціни будуть традиційно в Києві, а найнижчими - у сільській місцевості, невеликих містах, селищах.

Напередодні стало відомо, що через квітневі заморозки постраждав абрикос. З персиками ситуація більш-менш нормальна, але влітку вони можуть стати дорожчими на 20-25%, ніж торік.

Тим часом в Україні, як писав Главред, зростають ціни на всі види м'яса. У травні окремі позиції додали в ціні до 30 грн за кілограм. Зокрема, подорожчали свинина та курятина.

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